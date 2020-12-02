В ЮАР сняли на видео бабуина, укравшего детёныша у леопарда

Позже фотограф дикой природы передала сотрудникам национального парка несколько фотографий еще одного детеныша лепарда, украденного в 2020 году.



Узнать дальнейшую судьбу маленьких хищников представителям парка не удалось. Обычно малыши погибают через несколько часов от лап бабуинов или в результате нападений хищников.