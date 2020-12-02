В ЮАР сняли на видео бабуина, укравшего детёныша у леопарда

В национальном парке Пиланесберг в ЮАР туристы заметили бабуина с детенышем леопарда. Хитрый примат стащил у матери малыша и куда-то его нёс.
Позже фотограф дикой природы передала сотрудникам национального парка несколько фотографий еще одного детеныша лепарда, украденного в 2020 году.
Узнать дальнейшую судьбу маленьких хищников представителям парка не удалось. Обычно малыши погибают через несколько часов от лап бабуинов или в результате нападений хищников.
Узнать дальнейшую судьбу маленьких хищников представителям парка не удалось. Обычно малыши погибают через несколько часов от лап бабуинов или в результате нападений хищников.
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Это вам не городская собачка/кошечка, которая приютила детеныша не своего вида, а потом некоторые умиляются, что они лучше чем люди ..., они так делают потому что живут с людьми - а это дикая природа, там или убей или убьют тебя.