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В ЮАР сняли на видео бабуина, укравшего детёныша у леопарда

В ЮАР сняли на видео бабуина, укравшего детёныша у леопарда (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 12:39
Сообщество : Животные
Метки: африка   бабуин   видео   детеныш   животные   леопард   юар   
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В национальном парке Пиланесберг в ЮАР туристы заметили бабуина с детенышем леопарда. Хитрый примат стащил у матери малыша и куда-то его нёс.

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Метки: африка   бабуин   видео   детеныш   животные   леопард   юар   
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11  комментариев
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6k
Lev Asriev 2 часа назад
Эти паскуды и человеческих детей воруют и убивают их лютой смертью. Причем в больших количествах. Читал не так давно в новостях.
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611
Алексей Полчаса назад
это просто игрушка. поиграет маленько. потом ее соплеменники порвут кошку на куски. сожрут мясо. это ведь белок. полезно и необходимо. не волнуйтесь, кисе ппц - это 100%
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8k
3.6o6pa 42 минуты назад
В ЮАР сняли на видео бабуина, укравшего детёныша у леопарда
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5k
SuperTroll 44 минуты назад
Ах тыж ссаная обезьяна, пусти кота!
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1k
Vladimir Taranovich 58 минут назад
Бабуин-стратег
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8k
ScorpionDS 2 часа назад
Они их убивают, был ролик в ютубе по этому поводу, но это нормально, если бы котенок вырос он бы мог убить их, в том числе их детенышей.

Это вам не городская собачка/кошечка, которая приютила детеныша не своего вида, а потом некоторые умиляются, что они лучше чем люди ..., они так делают потому что живут с людьми - а это дикая природа, там или убей или убьют тебя.
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1k
Росомаха 2 часа назад
Напомнило "Маугли".
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7k
Alex Djeff 2 часа назад
Из маленького котёнка вырастет грозный зверь и эти твари, похоже, это понимают.
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9k
Serg2001 2 часа назад
Капец леопардёнышу.. (
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25k
Acu900 2 часа назад
Взял котёночка поиграться...
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