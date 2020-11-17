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Последние минуты жизни провалившегося под лед рыбака

Последние минуты жизни провалившегося под лед рыбака (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 08:46
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   лед   нижний новгород   россия   рыбак   смерть   спасение   
771
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В Нижнем Новгороде неизвестный мужчина вышел на тонкий лед и провалился. Очевидцы 15 минут пытались вытащить пострадавшего из ледяной воды, однако спасти его не удалось.

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Метки: видео   лед   нижний новгород   россия   рыбак   смерть   спасение   
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22  комментария
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11k
Колька Валеркин сын Час назад
все понятно, человек погиб, скорая и спасатели козлы, но мляяяяяяяять, это че было ваще, не маленький ска ребенок, ему орден "Слабоумие и отвага" нужно вручить посмертно, но дааа, виноваты службы спасения.
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25k
СергейРоманов Минуту назад
Последние минуты жизни провалившегося под лед рыбака
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18k
BiZ 5 минут назад
это он небось коловорот спасал.. с ящиком рыболовным. или бухой был в дюпелину. иначе вылез бы любой.
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317
LinkLine 6 минут назад
это не рыбак а мудак!
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972
Алексей Астин 7 минут назад
каждый год всё повторяется.... Более того, весной снова поплывут толпы на льдине. Тут ничего не останавливает, ни подобного плана примеры, ни факты, ни предупреждения, ничего. УВЫ!!!!
А всего лишь подождать нужно было месяц-другой, чтоб лёд окреп.... Но это писать бессмысленно - потому как к ГРОМАДНОМУ сожалению будут новые и новые неприятные истории.
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17k
SerGProS 14 минут назад
Несколько минут ходят по берегу: утонет...точно...А, нет, вроде выплывает..Все конец..Или показалось...
Давно бы уже веревки какой нашли вместо хождения по берегу и съемок
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5k
JACKAL Полчаса назад
Никогда не понимал и не пойму прелести зимней рыбалки... Минусите...
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56k
Опиум для народа JACKAL 19 минут назад
От теплой кунки к холодной лунке.)))
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13k
Юрий Опиум для народа 12 минут назад
Муж уехал на рыбалку,
А сосед поставил палку.
Пусть на холоде дрожит,
Коль п@дой не дорожит....
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56k
Опиум для народа Юрий 2 минуты назад
Встречаются 2 друга. Один рассказывает как он на рыбалку ходил, второй
завидует
- Меня жена не пускает.
- А ты с вечера приготовь все, а утром откинешь одеяло, хлопни ее по
заднице и скажи:
- Вот это жопа! Она тебе - пошел [мат]. Тут ты быстро одеваешься,
сматываешься и мы едем. Так и порешили. Первый все сделал как надо.
Второй просыпается, откидывает одеяло:
- Вот это жопа! Да ну ее [мат] эту рыбалку...
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963
Kariya Полчаса назад
По видео мне мало понятно: утопающий за веревку никак зацепиться не мог или ее к нему протягивали слишком долго?
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7k
Владимир 58 минут назад
Зимой, возле каждого озера должно быть
Зимой, возле каждого озера должно быть
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27k
Peacemaker1873 Владимир 56 минут назад
Сопрут.
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7k
Владимир Peacemaker1873 54 минуты назад
А для чего? Ценного ничего нет, лестница вертикального использования не выдержит.
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1k
Alexes Владимир 12 минут назад
Да банально на дрова пойдет
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13k
Юрий Владимир 11 минут назад
Садоводы найдут применение....
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134
Никудатор Час назад
Премию Дарвина этому господину!
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9k
котегRUS Час назад
Мама еще в детстве сказала - Не ходи по тонкому льду.. Утонешь - лучше домой не приходи..
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1k
AmberFox Час назад
А с чего это спасатели и скорая плохие? Откуда она знает что мужчине нехватило этих минут? Она врачь или доктор, чтобы такое говорить?

Да, мужика жалко. Ребята спасавшие молодцы, мужики.
Но! Мужик дурак чтоли на такой лед выходить?
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56k
Опиум для народа Час назад
Список долбо"бов открыт.До весны еще много таких будет.
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314
Рафаэль Час назад
И все [мат] из-за нескольких Рыбешек
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450k
Alexey Berestenko Час назад
Помихаилю - третье озеро - это Третье Щелоковское озеро на Щелоковском Хуторе.
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