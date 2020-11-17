Последние минуты жизни провалившегося под лед рыбака

"Сегодня на третьем озере утонул мужчина. Вышел на лёд и провалился. Я, по чистой случайности, гуляла там с ребёнком и всё видела. Ребята очевидцы пытались его спасти, до последнего боролись за его жизнь. А вот спасатели ехали долго, потом ещё пару минут переодевались в гидрокостюмы, когда мужчина уже ушёл под лёд... ещё минута-две ожидания врачей в то время, когда счёт шёл на секунды, не то что на минуты. Мужчине не хватило именно этих двух-трёх минут, чтобы спастись. Не выходите на лёд!!! Это опасно для жизни! Берегите себя, своих детей и родных! Всем здоровья! PS: снимала для полиции на всякий случай, так как в нашей стране события могут принять непредсказуемый оборот."