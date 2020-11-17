Последние минуты жизни провалившегося под лед рыбака

В Нижнем Новгороде неизвестный мужчина вышел на тонкий лед и провалился. Очевидцы 15 минут пытались вытащить пострадавшего из ледяной воды, однако спасти его не удалось.
Автор видео поделилась подробностями трагедии:
"Сегодня на третьем озере утонул мужчина. Вышел на лёд и провалился. Я, по чистой случайности, гуляла там с ребёнком и всё видела. Ребята очевидцы пытались его спасти, до последнего боролись за его жизнь. А вот спасатели ехали долго, потом ещё пару минут переодевались в гидрокостюмы, когда мужчина уже ушёл под лёд... ещё минута-две ожидания врачей в то время, когда счёт шёл на секунды, не то что на минуты. Мужчине не хватило именно этих двух-трёх минут, чтобы спастись. Не выходите на лёд!!! Это опасно для жизни! Берегите себя, своих детей и родных! Всем здоровья! PS: снимала для полиции на всякий случай, так как в нашей стране события могут принять непредсказуемый оборот."
Присутствует ненормативная лексика.
"Сегодня на третьем озере утонул мужчина. Вышел на лёд и провалился. Я, по чистой случайности, гуляла там с ребёнком и всё видела. Ребята очевидцы пытались его спасти, до последнего боролись за его жизнь. А вот спасатели ехали долго, потом ещё пару минут переодевались в гидрокостюмы, когда мужчина уже ушёл под лёд... ещё минута-две ожидания врачей в то время, когда счёт шёл на секунды, не то что на минуты. Мужчине не хватило именно этих двух-трёх минут, чтобы спастись. Не выходите на лёд!!! Это опасно для жизни! Берегите себя, своих детей и родных! Всем здоровья! PS: снимала для полиции на всякий случай, так как в нашей стране события могут принять непредсказуемый оборот."
Присутствует ненормативная лексика.
Женщина также похвалила мужчин, которые пытались спасти погибшего:
"Ребята, которые спасали мужчину, не побоявшись вылезти на лёд, знайте: вы- настоящие герои!!! Дай Бог вам здоровья и всего самого наилучшего! Вы сделали всё и даже больше, чтобы спасти его."
"Ребята, которые спасали мужчину, не побоявшись вылезти на лёд, знайте: вы- настоящие герои!!! Дай Бог вам здоровья и всего самого наилучшего! Вы сделали всё и даже больше, чтобы спасти его."
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А всего лишь подождать нужно было месяц-другой, чтоб лёд окреп.... Но это писать бессмысленно - потому как к ГРОМАДНОМУ сожалению будут новые и новые неприятные истории.
Давно бы уже веревки какой нашли вместо хождения по берегу и съемок
А сосед поставил палку.
Пусть на холоде дрожит,
Коль п@дой не дорожит....
завидует
- Меня жена не пускает.
- А ты с вечера приготовь все, а утром откинешь одеяло, хлопни ее по
заднице и скажи:
- Вот это жопа! Она тебе - пошел [мат]. Тут ты быстро одеваешься,
сматываешься и мы едем. Так и порешили. Первый все сделал как надо.
Второй просыпается, откидывает одеяло:
- Вот это жопа! Да ну ее [мат] эту рыбалку...
Да, мужика жалко. Ребята спасавшие молодцы, мужики.
Но! Мужик дурак чтоли на такой лед выходить?