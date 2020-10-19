Мужчина отправился с друзьями на рыбалку на водоем в Австралии. В какой-то момент ему попался крокодил, которому очень не понравилось быть пойманным на крючок. На опубликованном видео хищник схватил своей огромной пастью рыболовную приманку и попытался скрыться.
Один из рыбаков запечатлел, как его приятель вступил в противостояние с крокодилом за приманку.
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И вот у меня клюнуло. я потянул - что-то явно тяжелое, но особо не сопротивляется.
странное дело.
тфяну, тяну - короче вытянул крабика. он одной клещней намертво вцепился в приманку, а остальными конечностями держался за кусок коралла, килограмма на полтора, который, очевидно, служил крабику укрытием. я аккуратно отрезал приманку - это был кусок рыбы и выбросил краба с кораллом
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