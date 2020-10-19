Мужчина отправился с друзьями на рыбалку на водоем в Австралии. В какой-то момент ему попался крокодил, которому очень не понравилось быть пойманным на крючок. На опубликованном видео хищник схватил своей огромной пастью рыболовную приманку и попытался скрыться.

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