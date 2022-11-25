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В Анапе рыбаки спасли тонущего оленя и целый час буксировали его к берегу

В Анапе рыбаки спасли тонущего оленя и целый час буксировали его к берегу

Автор:
25 ноября 2022 17:48
Сообщество : Жить в России
Метки: анапа   заповедник   мужики   олень   рыбаки   собаки   спасение   
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Его загнали в воду бродячие собаки. И если бы не мужики - было бы совсем плохо.

В заповедник в Анапе пробралась стая бродячих собак. Они наткнулись на оленя (вернее, олениху) и погнали её прямо в к морю. Та от испуга сиганула в воду и отплыла на километр от берега.

Тут у неё кончились силы и она начала тонуть. К счастью, рядом проплывали местные рыбаки: мужики сразу связались с инспектором заповедника «Утриш», разобрались в чём дело и не дали животному погибнуть. Они придерживали олениху с лодки и медленно буксировали к берегу. Сейчас с ней всё хорошо.

Источник:

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Метки: анапа   заповедник   мужики   олень   рыбаки   собаки   спасение   
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Мурчелло 42 минуты назад
Балдеет коза.
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