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Мужчина чуть не погиб, спрыгнув в сочинский водопад с 10-метровой высоты

Мужчина чуть не погиб, спрыгнув в сочинский водопад с 10-метровой высоты (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 08:30
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   водопад   прыжок   россия   слабоумие и отвага   сочи   травма   
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Отдыхавший в Сочи любитель острых ощущений получил серьезные травмы во время прыжка в воду на территории Змейковских водопадов. На кадрах, снятых очевидцами, запечатлено, как мужчина забрался на скалу и прыгнул в водоем вниз головой. Спустя несколько секунд он показался на поверхности воды с окровавленной головой.

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Метки: видео   водопад   прыжок   россия   слабоумие и отвага   сочи   травма   
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16  комментариев
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724
Недовольный Херней Час назад
Давайте правильные названия!!! Типа : "Идиот все таки не погиб, спрыгнув в сочинский водопад с 10-метровой высоты, а скорой пришлось этого идиота лечить!"
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2k
Ivan Полминуты назад
Там же ппц, как мелко! Мы там часто гуляли, когда в Сочи жили. Даже мысли такой не было, там дети плещутся, потому что утонуть негде! Премию Дарвина в студию!
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9k
Serg 17 минут назад
мужчина не погиб, но вот мозг похоже погиб, и уже видимо давно
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1k
Аарон Чупа 17 минут назад
не зная броду- не суйся в воду!
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7k
KOSTELLO 20 минут назад
Ай молодца!
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7k
alex9845 22 минуты назад
И к сожалению, судя по голосам ,уже есть потомство. А ведь мог премию получить.
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2k
LU-LU 22 минуты назад
Хорошо, если его травму спины успели вовремя починить, и она была несильная.
А то ведь какой-нибудь женщине потом из-под него горшки выносить и кормить с ложечки до конца его дней.
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3k
aleksei 24 минуты назад
Головой ударился, теперь совсем мозгов не останется
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10k
ЕвгенийДончак Полчаса назад
Мужчина чуть не погиб, спрыгнув в сочинский водопад с 10-метровой высоты
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19k
Батончик с маком 52 минуты назад
говно не тонет
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32
Анна Анна Час назад
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339
LinkLine Час назад
следующий его трюк будет, жопой на кол с 10 метров! впервые на арене!
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26k
АнтонПолднев Час назад
Чем больше дебилов, тем меньше дебилов. Диалектика.
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7k
ГородДомов Час назад
пробил дно
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5k
JACKAL Час назад
Выплыл, везёт же дуракам...
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3k
Горожанин Час назад
Глубина водоема и мысли человека оказались не столь глубоки.
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