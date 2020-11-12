Мужчина чуть не погиб, спрыгнув в сочинский водопад с 10-метровой высоты

Отдыхавший в Сочи любитель острых ощущений получил серьезные травмы во время прыжка в воду на территории Змейковских водопадов. На кадрах, снятых очевидцами, запечатлено, как мужчина забрался на скалу и прыгнул в водоем вниз головой. Спустя несколько секунд он показался на поверхности воды с окровавленной головой.

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