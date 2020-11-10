Россиянка виртуозно прочла скороговорку на китайском

Во время третьей международной китайской выставки импортных товаров и услуг импорта CIIE 2020 в Шанхае победительница всемирного конкурса «Мост китайского языка» россиянка Анна Кузина продемонстрировала высочайший уровень китайского языка.
Девушка виртуозно прочла скороговорку на китайском, а затем научила ведущего трансляции скороговорке на русском.
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