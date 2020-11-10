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Россиянка виртуозно прочла скороговорку на китайском

Россиянка виртуозно прочла скороговорку на китайском (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 08:55
Метки: Анна Кузина   Китайский язык   видео   победитель   скороговорка   
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Во время третьей международной китайской выставки импортных товаров и услуг импорта CIIE 2020 в Шанхае победительница всемирного конкурса «Мост китайского языка» россиянка Анна Кузина продемонстрировала высочайший уровень китайского языка.

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Метки: Анна Кузина   Китайский язык   видео   победитель   скороговорка   
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KL11 11 минут назад
и сосала сушку
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