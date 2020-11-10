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Первое свидание с птицей высокого полета

Первое свидание с птицей высокого полета (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 08:25
Метки: видео   девушка   меркантильность   отношения   реакция   свидание   
438
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1
Девушка решила отчитать парня, который приехал на первое свидание с ней на недорогом автомобиле.

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Метки: видео   девушка   меркантильность   отношения   реакция   свидание   
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2k
SSD Полчаса назад
Постанова скорее всего... Хайп. Ща так модно..
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13k
homerchik 9 минут назад
Первое свидание с птицей высокого полета
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5k
JACKAL 16 минут назад
ПРЫЦЭССА пля ещё одна... Мужик должен, мужик обязан, мужик не тот, мужик обмельчал... Да кому вы нах такие нужны?????????????????? Сама - НОЛЬ, пустое место, ничё не знаю, ничё не умею, при этом мне все должны!
ПРЫЦЭССА пля ещё одна... Мужик должен, мужик обязан, мужик не тот, мужик обмельчал... Да кому вы нах такие нужны?????????????????? Сама - НОЛЬ, пустое место, ничё не знаю, ничё не умею, при этом мне все должны!
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33k
dima423 17 минут назад
Кстати интересно а если бы телка пришла на свидание совсем другая нежели на фотках, там красотка а тут крокодил жирный и прыщавый, пацан стал бы с ней тусить или предьявил претензии в обмане?)))
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33k
dima423 19 минут назад
да сто пудов постанова, поэтому и епало телки закрыл, иначе бы наоборот показал чтоб все видели его обидчицу))) ...а так уже 100 раз эта тема обсасывалась со всех сторон, хотя лично я считаю что телки вполне имеют право на такую позицию, тк мужики часто используют баб тупо как мясо, почему бы бабам не использовать мужиков тупо как кошелек... Большинство пар же сходятся (особенно на этих сайтах знакомств) не для создания семьи, а тупо потрахаться))
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363
кожаный олень 22 минуты назад
пастанова, плохие актеры..
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58k
Доктор Джонс 22 минуты назад
Первое свидание с птицей высокого полета
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10k
Taximaxi Полчаса назад
Ждала красава принца в бмв,олень приплыл верхом на эшаке.
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670
Victor Полчаса назад
открыл дверь и придал ей некоторую кинетическую энергию в район ниже спины
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37k
Александр Victor Полчаса назад
Чтоб высоко полетела
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8k
владимир Victor Полчаса назад
Экак вы завуалировали выражение - Подсрачник!
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33k
dima423 Victor 14 минут назад
я думаю она и сама от него уйдет без дополнительных импульсов))) ...кстати а если бы к тебе на 1 свидание пришла старая жирная страшная бабища вместо красотки которая была на фотке, ты тоже ничего бы не сказал а продолжил с ней общение?)))
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Mr.Adamson

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