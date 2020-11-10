Первое свидание с птицей высокого полета

Девушка решила отчитать парня, который приехал на первое свидание с ней на недорогом автомобиле.
На опубликованных парнем фотографиях был один автомобиль, однако приехал он на свидание совсем на другом.
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