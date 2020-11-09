Забавные тонкости китайского языка

Китайский язык считается одним из самых интересных и сложных языков в мире. Героиня видео показала, что перед тем, как отважиться на изучение китайского языка, стоит узнать о его подводных камнях. В противном случае можно потом испытать на себе всю мощь фонетики.
Китайский язык - это просто...
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Метки: Китайский язык видео особенности прикол юмор
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