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Забавные тонкости китайского языка

Забавные тонкости китайского языка (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 08:28
Сообщество : Юмор
Метки: Китайский язык   видео   особенности   прикол   юмор   
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Китайский язык считается одним из самых интересных и сложных языков в мире. Героиня видео показала, что перед тем, как отважиться на изучение китайского языка, стоит узнать о его подводных камнях. В противном случае можно потом испытать на себе всю мощь фонетики.

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Метки: Китайский язык   видео   особенности   прикол   юмор   
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4k
Иван Час назад
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2k
R00T 15 минут назад
Ну у нас тоже бывают перлы так себе...
Ну у нас тоже бывают перлы так себе...
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47k
alertol 41 минуту назад
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7k
ГородДомов Час назад
Ибу ибуди ху:йдао Муди
Перевод на русский «Шаг за шагом можно достигнуть цели».
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R00T ГородДомов 20 минут назад
В целом, оно и без перевода интуитивно вполне понятно.
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