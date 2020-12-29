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Экстремальное проветривание в Норильске

Экстремальное проветривание в Норильске (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 09:47
Метки: видео   интересно   люди   мороз   норильск   окно   проветривание   свежесть   
2949
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Житель Норильска показал, почему помещения в его городе обычно проветривают недолго и с осторожностью. Ох уж эта местная морозная свежесть.

Источник:

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Метки: видео   интересно   люди   мороз   норильск   окно   проветривание   свежесть   
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Колька Валеркин сын Час назад
Господяяяяя, да этим гуслям в обед 100 лет
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Макс73 Колька Валеркин сын Час назад
Как вы задрали везде своё говно класть. Я вот не видел этого.
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611
лесная лысоешка 19 минут назад
а у меня не вещает
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4k
Александр Зотов Час назад
неприятный женский визг.
-------ага, мерзкий такой, я бы сказал.
Как свинью режут
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4k
Бу 2 часа назад
Пьяные свиньи
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30k
Haratemich Бу 41 минуту назад
Пьяные свиньи тебя зачали
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4k
Бу Haratemich 17 минут назад
Похоже это ты и твоя поросячья подружка главные герои этого ролика?)
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8k
Sasa 2 часа назад
Шикарно! Зато эффективно и главное - быстрое проветривание!
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