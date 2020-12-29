Экстремальное проветривание в Норильске

Житель Норильска показал, почему помещения в его городе обычно проветривают недолго и с осторожностью. Ох уж эта местная морозная свежесть.
Внимание! В видео присутствует неприятный женский визг.
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-------ага, мерзкий такой, я бы сказал.
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