Драчливый кот прервал любовные утехи соплеменников

Жительница Индонезии запечатлела кошачьи нежности, закончившиеся неожиданным нападением исподтишка. Идущий по своим делам кот заметил любовные утехи двух соплеменников и решил подло напасть на одного из них со спины.
Каков подлец!
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