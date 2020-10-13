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Десятки коров идут по старому мосту

Десятки коров идут по старому мосту (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 10:09
Сообщество : Животные
Метки: бразилия   в мире   видео   животные   интересно   коровы   мост   
274
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Житель небольшого населённого пункта в Бразилии запечатлел необычное зрелище. Местные пастухи вели десятки коров через ветхий и опасный мост.

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Метки: бразилия   в мире   видео   животные   интересно   коровы   мост   
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3  комментария
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
а что с мостом не так? построен как раз поверх разбитого
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1k
petia Час назад
А где трешь где замес?
Хе-рь а не видос.
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Коровы шли на водопой
Организованной толпой
Попить воды...
Посрать в кусты...

Корова пёрнула слегка
Свалила 33 быка
И пастуха!
И пастуха..
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