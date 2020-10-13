Десятки коров идут по старому мосту

В середине июля текущего года житель небольшого населённого пункта стал свидетелем опасного путешествия бурёнок, вынужденных прокладывать маршрут по старому мосту через реку.



Со слов автора видеоролика, зрелищный перегон происходит по несколько раз в году, когда коров переводят на другие пастбища.