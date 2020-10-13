Десятки коров идут по старому мосту

Житель небольшого населённого пункта в Бразилии запечатлел необычное зрелище. Местные пастухи вели десятки коров через ветхий и опасный мост.
В середине июля текущего года житель небольшого населённого пункта стал свидетелем опасного путешествия бурёнок, вынужденных прокладывать маршрут по старому мосту через реку.
Со слов автора видеоролика, зрелищный перегон происходит по несколько раз в году, когда коров переводят на другие пастбища.
Со слов автора видеоролика, зрелищный перегон происходит по несколько раз в году, когда коров переводят на другие пастбища.
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