Пожилая женщина оказалась в больнице из-за невнимательности водителя троллейбуса

Инцидент произошел вечером в минувшую пятницу, 20 ноября, в Волгограде. Водитель троллейбуса не убедился в том, что все пассажиры зашли в салон и начал отъезжать от остановки. В итоге нога 72-летней женщины оказалась зажата между дверьми.

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