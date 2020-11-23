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Пожилая женщина оказалась в больнице из-за невнимательности водителя троллейбуса

Пожилая женщина оказалась в больнице из-за невнимательности водителя троллейбуса (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 09:31
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   водитель   волгоград   невнимательность   падение   происшествие   травма   троллейбус   
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Инцидент произошел вечером в минувшую пятницу, 20 ноября, в Волгограде. Водитель троллейбуса не убедился в том, что все пассажиры зашли в салон и начал отъезжать от остановки. В итоге нога 72-летней женщины оказалась зажата между дверьми.

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Метки: видео   водитель   волгоград   невнимательность   падение   происшествие   травма   троллейбус   
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ЯуЦуЧу 40 минут назад
турьма теперячи
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Alonso

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