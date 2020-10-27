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Первый человек, который смог запрыгнуть на яйца

Первый человек, который смог запрыгнуть на яйца (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 08:26
Сообщество : Юмор
Метки: видео   книга рекордов гиннесса   необычно   прыжок   рекорд   яйца   яйцо   
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Одни достижения из книги рекордов Гиннесса впечатляют, вторые смешат, а третьи и вовсе кажутся странными. Сегодняшний рекорд явно не относится к числу тех достижений, которые вы ожидаете увидеть в интернете.

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Метки: видео   книга рекордов гиннесса   необычно   прыжок   рекорд   яйца   яйцо   
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2  комментария
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6k
Кенвуд 2 часа назад
На своих тренировался, видимо.
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2k
Schumacher Час назад
кажись Джеки Чан в каком то фильме так умел...
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