Первый человек, который смог запрыгнуть на яйца

Одни достижения из книги рекордов Гиннесса впечатляют, вторые смешат, а третьи и вовсе кажутся странными. Сегодняшний рекорд явно не относится к числу тех достижений, которые вы ожидаете увидеть в интернете.
Каких только рекордов и достижений нет в этой знаменитой книге
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