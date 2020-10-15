Террористы хотели взорвать Мамаев курган в Волгограде

Кроме того, были задержаны и сообщники данных террористов в других регионах РФ, которые также входили в ячейку данной террористической организации. Спецоперация ФСБ по задержанию преступников прошла в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе.



В ходе обысков у террористов было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы СВУ, религиозную литературу, а также карту Волгограда, с отмеченными на ней местами планируемых терактов.



«Катиба Таухид валь-Джихад» — группировка, запрещенная на территории Российской Федерации решением Московского окружного военного суда от 05.07.2019



фото: скриншот TZ



текст: Александр Точка



видео: ЦОС ФСБ\Ruptly