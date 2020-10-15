Террористы хотели взорвать Мамаев курган в Волгограде

ФСБ РФ ликвидировала на территории Волгоградской области минувшей ночью двоих террористов, которые планировали совершение терактов в Волгограде.
Террористы планировали нападения на здания различных госучреждений в Волгограде, а также на места проживания военнослужащих и различные объекты повышенной пожаро и взрывоопасности.
Как сообщает ТАСС, на изъятой в ходе обыска по местам проживания террористов карте Волгограда, среди целей террористов, значится монумент Родина — Мать, который располагается на Мамаевом кургане.
По сообщению Центра общественных связей ФСБ, деятельность террористов координировалась непосредственно с территории Сирии. Уничтоженные террористы, которые оказали активное вооружённое сопротивление при задержании, входили в ячейку запрещённой в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
Как сообщает ТАСС, на изъятой в ходе обыска по местам проживания террористов карте Волгограда, среди целей террористов, значится монумент Родина — Мать, который располагается на Мамаевом кургане.
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По сообщению Центра общественных связей ФСБ, деятельность террористов координировалась непосредственно с территории Сирии. Уничтоженные террористы, которые оказали активное вооружённое сопротивление при задержании, входили в ячейку запрещённой в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».
Кроме того, были задержаны и сообщники данных террористов в других регионах РФ, которые также входили в ячейку данной террористической организации. Спецоперация ФСБ по задержанию преступников прошла в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе.
В ходе обысков у террористов было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы СВУ, религиозную литературу, а также карту Волгограда, с отмеченными на ней местами планируемых терактов.
«Катиба Таухид валь-Джихад» — группировка, запрещенная на территории Российской Федерации решением Московского окружного военного суда от 05.07.2019
фото: скриншот TZ
текст: Александр Точка
видео: ЦОС ФСБ\Ruptly
В ходе обысков у террористов было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы СВУ, религиозную литературу, а также карту Волгограда, с отмеченными на ней местами планируемых терактов.
«Катиба Таухид валь-Джихад» — группировка, запрещенная на территории Российской Федерации решением Московского окружного военного суда от 05.07.2019
фото: скриншот TZ
текст: Александр Точка
видео: ЦОС ФСБ\Ruptly
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