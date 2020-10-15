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Террористы хотели взорвать Мамаев курган в Волгограде

Террористы хотели взорвать Мамаев курган в Волгограде (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 18:46
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Родина мать   волгоград   криминал   новости   общество   происшествия   террористы   фсб   
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ФСБ РФ ликвидировала на территории Волгоградской области минувшей ночью двоих террористов, которые планировали совершение терактов в Волгограде.

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Метки: Родина мать   волгоград   криминал   новости   общество   происшествия   террористы   фсб   
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12  комментариев
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67
Oleg 3 часа назад
Хорошо,что люди не пострадали,а собакам и смерть собачья.
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2k
Frank Borman 19 минут назад
Боженька сохранил. Не зря попы построили храм рядом с монументом. Он и отвернул грязную лапу террористов от кургана.
Боженька сохранил. Не зря попы построили храм рядом с монументом. Он и отвернул грязную лапу террористов от кургана.
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
терры совсем окуели
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884
Степан Алкоголик 3 часа назад
Красавцы! Так и надо чурок ибашить, что они что кавказойды что чечены , одна и та же шваль
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27k
lem02 3 часа назад
"...Террористы планировали нападения на здания различных госучреждений в Волгограде, а также на места проживания военнослужащих и различные объекты повышенной пожаро и взрывоопасности. Как сообщает ТАСС, на изъятой в ходе обыска по местам проживания террористов карте Волгограда, среди целей террористов, значится монумент Родина Мать, который располагается на Мамаевом кургане..." мне одному кажется, что это задача для минимум батальона хорошо подготовленных спецназовцев?
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28k
Alex 3 часа назад
Мочить тварей
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9k
portmen77 3 часа назад
Ну а что им ещё взрывать в Волгограде? Только Мамаев Курган и остался. Всё остальное взорвали до них... Не менее террористические ублюдки.
Ну а что им ещё взрывать в Волгограде? Только Мамаев Курган и остался. Всё остальное взорвали до них... Не менее террористические ублюдки.
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1k
мангуст portmen77 3 часа назад
Это "Тракторный"?
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9k
portmen77 мангуст 3 часа назад
Он. Но там всю промышленность разбомбили. Был в 2005-2007м. В командировках. Это реально страшно.
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1k
мангуст portmen77 3 часа назад
Да уж.....
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140k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
Что там либерасня пишет(враги, и предатели России), нужно уходить из Сирии?
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Vasiliy Pakazyava ☭Cheкаво☭ 3 часа назад
"Либерасня" очередная жертва пропогандонов, тебе кинули кость, чтоб ты ее облизал и сказал, мочи Сирию! Олень, нах террористам Волгоград? Если есть на много серьёзней объекты, взяли левых чернозадых и назначили террорюгами, вот и все
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