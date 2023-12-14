В Австралии водитель обманул смерть: молния ударила в дерево вблизи его машины

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В городе Маджи в центральной части австралийского штата Новый Южный Уэльс водитель чудом остался жив, когда молния ударила в дерево рядом с его припаркованным автомобилем.
Мужчина говорит, что забыл свой кошелек дома, и это спасло ему жизнь. Автомобиль получил значительные повреждения.
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