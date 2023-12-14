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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1027 постов • 45 подписчиков подписаться
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В Австралии водитель обманул смерть: молния ударила в дерево вблизи его машины

В Австралии водитель обманул смерть: молния ударила в дерево вблизи его машины

Автор:
14 декабря 2023 09:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Австралия   Видео   Удача   везение   машина   молния   повезло   погода   
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В городе Маджи в центральной части австралийского штата Новый Южный Уэльс водитель чудом остался жив, когда молния ударила в дерево рядом с его припаркованным автомобилем.

Мужчина говорит, что забыл свой кошелек дома, и это спасло ему жизнь. Автомобиль получил значительные повреждения.

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Метки: Австралия   Видео   Удача   везение   машина   молния   повезло   погода   
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1  комментарий
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anpetrof 13 минут назад
Да уж! Может и не пришибло бы, но мало бы точно не показалось!
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