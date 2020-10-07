Российский гиперзвук: Впервые показан пуск гиперзвуковой ракеты РФ

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Ракета развила скорость около 8 МАХов и за 4.5 минут преодолела 450 километров на гиперзвуковой скорости, поразив цель в Баренцевом море.Российское гиперзвуковое оружие, гиперзвуковые ракеты «Кинжал», «Циркон», «Авангард» не имеют аналогов в мире. Защиты от этого оружия не существует.Ракеты, летящие на гиперзвуковой скорости, способны преодолевать любые системы обороны противника, абсолютно любые, в том числе – перспективные.Об успешном запуске и успешных стрельбах ракеты «Циркон» верховному главнокомандующему президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Генштаба РФ Валерий Герасомов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.«Вчера в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках лётных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель.Дальность полёта ракеты составила 450 километров, максимальная высота – 28 километров. Время полёта – четыре с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов.После завершения государственных испытаний комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли», — доложил президенту Валерий Герасимов, слова которого приводит пресс-служба Кремля.Владимир Путин отметил в свою очередь, что работа над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты – это большое событие не только в жизни Вооружённых Сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооружённых Сил – Армии и Флота – новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства.фото: Скриншот TZвидео: Минобороны РФтекст: Александр Точка