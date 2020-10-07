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Российский гиперзвук: Впервые показан пуск гиперзвуковой ракеты РФ

Российский гиперзвук: Впервые показан пуск гиперзвуковой ракеты РФ (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 12:25
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Минобороны РФ   Циркон   армия россии   гиперзвук   гиперзвуковое оружие   пуск ракеты циркон   ракеты циркон   фрегат адмирал горшков   
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11:58, Москва, Tochka Zрения, Впервые в истории показан успешный пуск не имеющего аналогов в мире гиперзвукового оружия России. 06 октября в Белом море состоялся учебный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Источник:

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Метки: Минобороны РФ   Циркон   армия россии   гиперзвук   гиперзвуковое оружие   пуск ракеты циркон   ракеты циркон   фрегат адмирал горшков   
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31  комментарий
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1k
SSD 4 часа назад
Российский гиперзвук: Впервые показан пуск гиперзвуковой ракеты РФ
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3k
Курык Марий Полчаса назад
Российский гиперзвук: Впервые показан пуск гиперзвуковой ракеты РФ
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7k
Star Link 51 минуту назад
Ну хоть не мультик и то прогресс..!
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1k
kiber 2 часа назад
Российский гиперзвук: Впервые показан пуск гиперзвуковой ракеты РФ
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4k
sivanov1079 2 часа назад
И все? 0.2 сек до облаков...
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1k
zloikrot 2 часа назад
100 км в минуту. не кисло. хрен чем перехватишь.
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
радость то какая...

радость то какая...
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27k
winergy2012 Ego sum qui sum 43 минуты назад
Ну хохлоскот вообще вперде планеты всей.
Ну хохлоскот вообще вперде планеты всей.
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123
DoctorBetruger 3 часа назад
Анало говнет
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10k
Яромиръ DoctorBetruger 2 часа назад
Российский гиперзвук: Впервые показан пуск гиперзвуковой ракеты РФ
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27k
winergy2012 DoctorBetruger 41 минуту назад
Я смотрю любимая тема у тебя.Про аналы,про геев.Попа болит?Я так понимаю ты из боевыхх пи.дарасов?
Я смотрю любимая тема у тебя.Про аналы,про геев.Попа болит?Я так понимаю ты из боевыхх пи.дарасов?
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1k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Мало тумана. Есть ролик похуже?
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4k
Игорь Свирепый Бамбр 3 часа назад
и желательно снятый на самсунг- раскладушку с 0.3 мегапиксельной камерой. И чтоб трясли телефон как можно сильнее ))
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1k
Свирепый Бамбр Игорь 3 часа назад
Не, тогда съемка НЛО получится.
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6k
Фельдъегерь 4 часа назад
посмотрите пуск ракеты Нудоль, там такая скорость со старта что просто пипец
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1k
Алексей 4 часа назад
А где ракета?
Пара вспышек и всё.
Хоть бы на ускоренном сняли.
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83
Вадим Алексей 2 часа назад
Вы правы. Я понял Вас. Вы предлагаете произвести выставочный пуск, ну например, по пиндосии. И тогда по фото в СМИ можно было бы понять его результат.
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1k
Алексей Вадим 2 часа назад
По пиндосии это не то - она большая, а ракета маленькая. Но вот "случайно" выстрелить по очередному корвету/эсминцу зашедшему в морскую зону РФ - в самый раз.
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1k
kiber Алексей 2 часа назад
Так ведь гипер! По тому и не видать.
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3
Никита Ваулин 4 часа назад
А общую длину параболы как узнать по которой ракета летела? 450 км это расстояние в плане насколько я понял.....
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2k
Voland Никита Ваулин 3 часа назад
ну можно прикинуть (можно и точно посчитать по формулке, но она... лень в общем): если принять для простоты, что скорость в 8 махов достигается быстро и сохраняется на протяжении 80% пути по времени, то примерно получим 8*330м/с*270с*0,8=570км добавив те 20%, где был разгон, то можно говорить о 650км-700км примерно...
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14k
Weddaan 4 часа назад
Увидел только как несколько тысяч пенсий улетело с гиперзвуковой скоростью ))
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8k
K7OO Weddaan 4 часа назад
А представляешь, сколько пенсий улетело во время Великой Отечественной? А не дергались бы - пили бы баварское, верно?))
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2k
System Weddaan 4 часа назад
Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую!
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490
Злодей System 3 часа назад
Не стоит ему об этом рассказывать,о не поймёт один хер.
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9k
Юрий Николаевич Weddaan 3 часа назад
А сколько рабочих мест "прилетело" не заметил.
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10k
Яромиръ Weddaan 2 часа назад
Российский гиперзвук: Впервые показан пуск гиперзвуковой ракеты РФ
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Tochka Zрения
Сетевое издание Tochka Zрения
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