Российский гиперзвук: Впервые показан пуск гиперзвуковой ракеты РФ

11:58, Москва, Tochka Zрения, Впервые в истории показан успешный пуск не имеющего аналогов в мире гиперзвукового оружия России. 06 октября в Белом море состоялся учебный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Об успешном запуске «Циркона» сообщает Минобороны РФ, а также пресс-служба Кремля.
В Акватории Белого моря с борта новейшего российского фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые в истории прошли успешные стрельбы новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон». Видео стрельб публикует Минобороны РФ, также впервые в истории.
В Акватории Белого моря с борта новейшего российского фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» впервые в истории прошли успешные стрельбы новейшей гиперзвуковой ракетой «Циркон». Видео стрельб публикует Минобороны РФ, также впервые в истории.
Ракета развила скорость около 8 МАХов и за 4.5 минут преодолела 450 километров на гиперзвуковой скорости, поразив цель в Баренцевом море.
Российское гиперзвуковое оружие, гиперзвуковые ракеты «Кинжал», «Циркон», «Авангард» не имеют аналогов в мире. Защиты от этого оружия не существует.
Ракеты, летящие на гиперзвуковой скорости, способны преодолевать любые системы обороны противника, абсолютно любые, в том числе – перспективные.
Об успешном запуске и успешных стрельбах ракеты «Циркон» верховному главнокомандующему президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Генштаба РФ Валерий Герасомов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Вчера в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках лётных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.
Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель.
Дальность полёта ракеты составила 450 километров, максимальная высота – 28 километров. Время полёта – четыре с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов.
После завершения государственных испытаний комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли», — доложил президенту Валерий Герасимов, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Владимир Путин отметил в свою очередь, что работа над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты – это большое событие не только в жизни Вооружённых Сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооружённых Сил – Армии и Флота – новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства.
фото: Скриншот TZ
видео: Минобороны РФ
текст: Александр Точка
Российское гиперзвуковое оружие, гиперзвуковые ракеты «Кинжал», «Циркон», «Авангард» не имеют аналогов в мире. Защиты от этого оружия не существует.
×
Ракеты, летящие на гиперзвуковой скорости, способны преодолевать любые системы обороны противника, абсолютно любые, в том числе – перспективные.
Об успешном запуске и успешных стрельбах ракеты «Циркон» верховному главнокомандующему президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Генштаба РФ Валерий Герасомов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Вчера в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках лётных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.
Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель.
Дальность полёта ракеты составила 450 километров, максимальная высота – 28 километров. Время полёта – четыре с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов.
После завершения государственных испытаний комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли», — доложил президенту Валерий Герасимов, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Владимир Путин отметил в свою очередь, что работа над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты – это большое событие не только в жизни Вооружённых Сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооружённых Сил – Армии и Флота – новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства.
фото: Скриншот TZ
видео: Минобороны РФ
текст: Александр Точка
Источник:
Метки: Минобороны РФ Циркон армия россии гиперзвук гиперзвуковое оружие пуск ракеты циркон ракеты циркон фрегат адмирал горшков
60
Понравилось60
Новости партнёров
Загрузка...