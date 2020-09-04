Эпичная схватка козленка и петуха

Козленка зовут Луна, его порода - нигерийская карликовая коза, на этом видео ему всего два месяца. Он очень подружился с петухом по имени Литтл Родни. Большую часть времени они проводят вместе, часто играют, и никто не причиняют вреда друг другу.

Считает ли петух, что он коза, или козленок думает, что он петух?