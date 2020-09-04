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Эпичная схватка козленка и петуха

Эпичная схватка козленка и петуха (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 10:19
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашние животные   животные   козел   козленок   петух   прикол   юмор   
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Козленка зовут Луна, его порода - нигерийская карликовая коза, на этом видео ему всего два месяца. Он очень подружился с петухом по имени Литтл Родни. Большую часть времени они проводят вместе, часто играют, и никто не причиняют вреда друг другу.

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Метки: видео   домашние животные   животные   козел   козленок   петух   прикол   юмор   
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dima423 58 минут назад
ах ты козел! - ах ты петух!
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