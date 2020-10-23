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Попытка запустить фейерверк из окна

Попытка запустить фейерверк из окна (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 09:34
Метки: видео   люди   слабоумие и отвага   фейерверк   
342
1
1
Вместо праздника у любителей пиротехники случился пожар в квартире из-за запущенной из окна ракеты-фейерверка. Это же надо было до такого додуматься!

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Метки: видео   люди   слабоумие и отвага   фейерверк   
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838
Lovels Travel 38 минут назад
А в голове только ниточка соединяющая уши
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30k
Опаньки 5 минут назад
))) сделал брат!
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21k
Тигран Саркисян 12 минут назад
амм а мозг у данного существа интересно наблюдается , как эти долбоящеры доживают до такого возраста.
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30k
Опаньки Тигран Саркисян 4 минуты назад
на топливе C2H5OH
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11k
Роберт Шекли 21 минуту назад
Видимо, решил толстую палку привязать к ракете и посмотреть как она полетит с таким грузом.
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1k
Том Сойер Полчаса назад
Попытка запустить фейерверк из окна
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9k
Денис Полчаса назад
Похоже чурканы плохо изучают инструкцию.
Ну ладно, если инструкция на китайском... Но логику-то надо включать :)

Похоже чурканы плохо изучают инструкцию. Ну ладно, если инструкция на китайском... Но логику-то надо включать :)
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15k
Андрей Иванов Денис 17 минут назад
Хорошая мысль - загнать их в армию и держать, пока не поумнеют. На разминирование запускать
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49k
pynh Полчаса назад
он улететь с фейрверком хотел? тяги не хватило?
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29k
Лесли 🥰 pynh 13 минут назад
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29k
Лесли 🥰 12 минут назад
лучше бы улетел все-таки
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