Попытка запустить фейерверк из окна

Вместо праздника у любителей пиротехники случился пожар в квартире из-за запущенной из окна ракеты-фейерверка. Это же надо было до такого додуматься!
Действительно, что же могло пойти не так?
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
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Метки: видео люди слабоумие и отвага фейерверк
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Ну ладно, если инструкция на китайском... Но логику-то надо включать :)