FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10693 поста • 2407 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Столик с автоматической подачей алкоголя в голову

Столик с автоматической подачей алкоголя в голову (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2020 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: бар   видео   лавочка   неудача   падение   пиво   стол   фейл   
865
1
1
Незакрепленный столик на уличной веранде в баре помешал двум приятелям насладиться вкусом пивного напитка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: бар   видео   лавочка   неудача   падение   пиво   стол   фейл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Игорь Час назад
надо было пить "на троих"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Сколько стоит жизнь россиянина по сравнению с жизнью американца Сколько стоит жизнь россиянина по сравнению с жизнью американца Поляк получил сотрясение мозга, попытавшись открыть бутылку пива во время езды на велосипеде Поляк получил сотрясение мозга, попытавшись открыть бутылку пива во время езды на велосипеде Девушка не рассчитала своих сил во время прыжка с крыши в бассейн Девушка не рассчитала своих сил во время прыжка с крыши в бассейн Девушка крайне неудачно прыгнула в бассейн через батут Девушка крайне неудачно прыгнула в бассейн через батут "Колян, давай!": попытка снять эффектное видео с квадроциклом "Колян, давай!": попытка снять эффектное видео с квадроциклом Не самая удачная попытка выпить бутылку пива Не самая удачная попытка выпить бутылку пива
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

501578



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Я понимал, что нарушаю госграницу…»
6
55
«Я понимал, что нарушаю госграницу…»
Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе
2
31
Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW
1
49
Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW
Африканская экзотика в российской действительности: секреты и возможности черного мыла
1
12
Африканская экзотика в российской действительности: секреты и возможности черного мыла
Бытовые вещи, которые не стоит выбрасывать на помойку
Бытовые вещи, которые не стоит выбрасывать на помойку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#дтп#природа#разное#армения#море#полезно#сша
#юмор#интересно#интересное#авто авария#россия#автомобили#в мире#москва#СССР#Нагорный Карабах
#факты#прикол#авария#кино#люди#азербайджан#картинки#подборка#суд#Душевное

На что жалуетесь?

Вернуться