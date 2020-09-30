Столик с автоматической подачей алкоголя в голову

Незакрепленный столик на уличной веранде в баре помешал двум приятелям насладиться вкусом пивного напитка.
Когда у столика непродуманная конструкция.
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