Создание картины с помощью куриц

Одни художники пишут свои картины красками и карандашами, а другие идут на эксперименты, чтобы привнести в искусство что-то новое. Герой сегодняшнего видео "нарисовал" свою картину курицами.
Как нарисовать картину с помощью кур и одного индюка
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