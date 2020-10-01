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Создание картины с помощью куриц

Создание картины с помощью куриц (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 08:21
Сообщество : Юмор
Метки: видео   искусство   картина   курица   прикол   птицы   
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Одни художники пишут свои картины красками и карандашами, а другие идут на эксперименты, чтобы привнести в искусство что-то новое. Герой сегодняшнего видео "нарисовал" свою картину курицами.

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Метки: видео   искусство   картина   курица   прикол   птицы   
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Alex Chebrikov

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