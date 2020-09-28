С какой скоростью способен одеться профессиональный пожарный

Пожарный продемонстрировал, как правильно и на скорость надеть спецкостюм. Со стороны это выглядит крайне эффектно.
Впечатляющая скорость!
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Пожарных учат надевать штаны за 3 секунды.
Сколько штанов успеет надеть хорошо обученный пожарный за пять минут?
Ничуть не медленнее этого пожарного одевались! ))))
я за за 13,5 сек на 4 этаж взлетал
много чего за 2 года было
не хотелось чтоб они увидели как мы "смотрим кино". особенно после обещания её папы оторвать мои фаберже за всякие "фильмы"