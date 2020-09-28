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С какой скоростью способен одеться профессиональный пожарный

С какой скоростью способен одеться профессиональный пожарный (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 09:53
Метки: видео   интересно   люди   навыки   пожарный   скорость   спецкостюм   
1146
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Пожарный продемонстрировал, как правильно и на скорость надеть спецкостюм. Со стороны это выглядит крайне эффектно.

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Метки: видео   интересно   люди   навыки   пожарный   скорость   спецкостюм   
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28k
Azesh Час назад
что бы ты ни сделал, всегда найдется азиат, который сделает это быстрее и лучше!
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5k
SR 18 минут назад
А потом час ехать и приехать к пепелищу.
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459
User1982 21 минуту назад
это конечно круто, но много времени уходит на дорогу, а не на сборы.
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13k
Юрий 22 минуты назад
Ни сапог тебе, ни портянок... Мы так же в армии могли.
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1
Заслоняющий Пейзаж 23 минуты назад
Все как у Остера в "Задачнике"

Пожарных учат надевать штаны за 3 секунды.
Сколько штанов успеет надеть хорошо обученный пожарный за пять минут?
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7k
Sasa 38 минут назад
Почти так же в армии одевались, при подачи команды "рота подъем" во время проверки начальства. Зная о проверке, заранее застегивали китель, чтоб одеть его как свитер через голову, у штанов ширинку не застегивали, сапоги уже были с вставленными определенным образом портянками, пояс с кепой лежали последними. Главное попасть четко и быстро в штанины и в сапоги! )))
Ничуть не медленнее этого пожарного одевались! ))))
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57k
Доктор Джонс 56 минут назад
Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка!
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13k
Kvadro Час назад
а ещё есть пожарно-прикладной спорт
я за за 13,5 сек на 4 этаж взлетал
Ссылка www.youtube.com
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7k
krivsan Kvadro 57 минут назад
там все облегченное,а трех коленку с машины снять и понести к горящему дому?
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13k
Kvadro krivsan 51 минуту назад
и такое было
много чего за 2 года было
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7k
krivsan Kvadro 46 минут назад
у меня 25 лет в МЧС
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19k
Батончик с маком Час назад
в молодости я быстрее одевался когда неожиданно возвращались с дачи родители девушки.
не хотелось чтоб они увидели как мы "смотрим кино". особенно после обещания её папы оторвать мои фаберже за всякие "фильмы"
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