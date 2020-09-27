Как развязать узел целлофанового пакета

Итак, кассирша в магазине завязала и затянула посильнее вам узел на целлофановом пакете или вы уже купили упакованный продукт в таком пакете. Что вы раньше делали? Разрывали пакет, потому что зубами развязывать узел как то неохота.
А я вам сейчас покажу простой способ развязать такой узел.
А я вам сейчас покажу простой способ развязать такой узел.
Чтобы овладеть данным способом развязывания пакетных узлов в полной мере, не понадобится ровным счетом ничего, кроме немногочисленной и непродолжительной практики. Так, для того чтобы развязать плотный узел на целлофановом пакете, необходимо взяться пальцами за самый край пакета над завязанным узлом.
Держась пальцами за хвостик, начинаем аккуратно скручивать его по спирали так, чтобы получалась этакая косичка или трубка. С каждым движением «косичка» будет становиться все тоньше и жестче.
Как только трубка достигнет достаточного уровня твердости и жесткости, необходимо не отпуская «косичку» пальцами одной руки, взяться за ослабевший узел пальцами другой руки и помочь ими протолкнуть косичку через этот узел. Ничего сложного, никакой магии, только ловкость рук! Поздравляем, пакетик развязан и рвать ничего не нужно.
Вот видос:
Держась пальцами за хвостик, начинаем аккуратно скручивать его по спирали так, чтобы получалась этакая косичка или трубка. С каждым движением «косичка» будет становиться все тоньше и жестче.
Как только трубка достигнет достаточного уровня твердости и жесткости, необходимо не отпуская «косичку» пальцами одной руки, взяться за ослабевший узел пальцами другой руки и помочь ими протолкнуть косичку через этот узел. Ничего сложного, никакой магии, только ловкость рук! Поздравляем, пакетик развязан и рвать ничего не нужно.
Вот видос:
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