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Как развязать узел целлофанового пакета

Как развязать узел целлофанового пакета (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2020 06:15
Метки: Лайфхак   пакет   развязать   узел   целлофан   
1559
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Итак, кассирша в магазине завязала и затянула посильнее вам узел на целлофановом пакете или вы уже купили упакованный продукт в таком пакете. Что вы раньше делали? Разрывали пакет, потому что зубами развязывать узел как то неохота.
А я вам сейчас покажу простой способ развязать такой узел.

Источник:

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Метки: Лайфхак   пакет   развязать   узел   целлофан   
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13  комментариев
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84
Олег Беспал 2 часа назад
Ну я и правда не знал такого способа. Поставил плюс.
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18k
pssst 36 минут назад
Блин, я зиплоки-то выбрасываю, а тут пакет развязывать.
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8k
Денис 42 минуты назад
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2k
Egoro Час назад
Целофановый? Может всё же полиэтиленовый?
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10k
Сибирячка Час назад
Спасибо. Этот способ поможет природе тем, что пакет можно использовать несколько раз.
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1k
Acid Snake 2 часа назад
Поколение миллениалов научилось развязывать пакет! Скоро ж@пу научатся вытирать
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70k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Спасибо огромное !
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14k
Alexres 2 часа назад
я отрезаю.
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, во втором видео будет, как правильно постирать и высушить целлофановыйм пакет...
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18k
shevanez Taras Kozalupko 53 минуты назад
Пакет- полбеды. Знакомому, на полном серьезе, советовали стирать и сушить резиновые изделия номер 2, мотивируя. зачем деньги лишний раз переводить. Советовал человек с высшим образованием.
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9k
Denissg 3 часа назад
В тексте нет слова "лайфхак". Чувствую себя наё... обманутым.
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2k
Trilik Denissg Полчаса назад
Не расстраивайся, в видео есть "...тока разарвать..." и "...ихнего трюка...".
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