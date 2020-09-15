В Киргизии гора сползла в ущелье на глазах у шахтёров

Вблизи одного из крупнейших угольных месторождений в Киргизии произошёл массивный оползень, который в буквальном смысле обрушил гору на автотрассу Дыйкан — Кара-Кече.
Местные автомобилисты и рабочие запечатлели происшествие на видео. На кадрах видно, как сход оползня затрагивает всё больше и больше горных пород, пока даже скалистый выступ на вершине не начинает рушиться.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Однако оказались повреждены линии электропередачи, завалена автотрасса, перегорожена река.
По решению Комиссии по гражданской защите республики, дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда этого участка — сохраняется угроза новых оползней.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Однако оказались повреждены линии электропередачи, завалена автотрасса, перегорожена река.
По решению Комиссии по гражданской защите республики, дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда этого участка — сохраняется угроза новых оползней.
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