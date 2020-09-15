В Киргизии гора сползла в ущелье на глазах у шахтёров

Местные автомобилисты и рабочие запечатлели происшествие на видео. На кадрах видно, как сход оползня затрагивает всё больше и больше горных пород, пока даже скалистый выступ на вершине не начинает рушиться.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Однако оказались повреждены линии электропередачи, завалена автотрасса, перегорожена река.



По решению Комиссии по гражданской защите республики, дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда этого участка — сохраняется угроза новых оползней.