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В Киргизии гора сползла в ущелье на глазах у шахтёров

В Киргизии гора сползла в ущелье на глазах у шахтёров (1 видео)

Автор:
15 сентября 2020 12:54
Метки: видео   оползень   природа   факты   
3463
1
Вблизи одного из крупнейших угольных месторождений в Киргизии произошёл массивный оползень, который в буквальном смысле обрушил гору на автотрассу Дыйкан — Кара-Кече.

Источник:

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Метки: видео   оползень   природа   факты   
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18k
Dobrovit День назад
Слава вертикальным операторам с качеством 240! ((
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11k
Павел 8 часов назад
Интересно, разве в киргизском языке нет аналога слова "оползень"?
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27k
Кот Баюн 8 часов назад
теперь дамба бесплатная :)
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591
Buratino 2 дня назад
круто однако
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3k
NONAME 2 дня назад
ибическая сила !!!
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86k
сапер Водичка 2 дня назад
ОПОЛЗЕН ТОЛДЫ !!!
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32k
dima423 2 дня назад
Эпичненько)) хотел бы я в живую на такое посмотреть)
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109
Михаил Тарасов dima423 2 дня назад
Ага и кирпичный завод открыть...))
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2k
Борис Карабанов 2 дня назад
Как говаривали в детстве: "Бой в Крыму, всё в дыму и ничего не видно."
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57k
Доктор Джонс Борис Карабанов 2 дня назад
И еще оператор от бога...
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Иван

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