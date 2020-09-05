Разборка жаб, не поделивших червяка

Самая быстрая жаба, успевшая поймать добычу, была атакована агрессивным соплеменником.



Со слов автора видео, работающего в частном заповеднике, он решил проверить реакцию земноводных подопечных, которые чуть не подрались из-за червяка и их пришлось рассаживать в разные углы вольера, чтобы накормить.