Разборка жаб, не поделивших червяка

Любитель земноводных представителей фауны, бросив 4-м лягушкам одного червяка, стал очевидцем выяснения отношений между квакающими питомцами.
Самая быстрая жаба, успевшая поймать добычу, была атакована агрессивным соплеменником.
Со слов автора видео, работающего в частном заповеднике, он решил проверить реакцию земноводных подопечных, которые чуть не подрались из-за червяка и их пришлось рассаживать в разные углы вольера, чтобы накормить.
Со слов автора видео, работающего в частном заповеднике, он решил проверить реакцию земноводных подопечных, которые чуть не подрались из-за червяка и их пришлось рассаживать в разные углы вольера, чтобы накормить.
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