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Разборка жаб, не поделивших червяка

Разборка жаб, не поделивших червяка (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 сентября 2020 09:55
Сообщество : Животные
Метки: видео   еда   жаба   жабы   животные   разборка   фото   червяк   
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Любитель земноводных представителей фауны, бросив 4-м лягушкам одного червяка, стал очевидцем выяснения отношений между квакающими питомцами.

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Метки: видео   еда   жаба   жабы   животные   разборка   фото   червяк   
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Пополь Вух 2 часа назад
Разборка жаб, не поделивших червякаПосмотреть
Разборка жаб, не поделивших червяка
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Viktor 2 часа назад
В кругу друзей эплом не щёлкай!

В кругу друзей эплом не щёлкай!
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