Игривый горностай устроил весёлый аттракцион на батуте

Шустрый зверёк использовал батут по прямому назначению и рассмешил сеть.
Шустрый зверёк, устроивший в начале сентября весёлый аттракцион на батуте, специально оставленном энтузиастом дикой природы во дворе жилища, находящегося в небольшой деревне в британском графстве Норт-Йоркшир, был запечатлён замаскированной камерой видеонаблюдения.
Лесной обитатель не смог пройти мимо натянутой материи и вдоволь попрыгал и покатался на батуте.
«Этот молодой горностай живёт в моём саду, где я создаю идеальную среду обитания, чтобы привлечь внимание диких животных. Я снимаю маленьких хищников для дальнейшего изучения их поведения», - написал в комментарии к сюжету любитель диких животных Роберт Фуллер.
«Этот молодой горностай живёт в моём саду, где я создаю идеальную среду обитания, чтобы привлечь внимание диких животных. Я снимаю маленьких хищников для дальнейшего изучения их поведения», - написал в комментарии к сюжету любитель диких животных Роберт Фуллер.
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