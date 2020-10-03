Игривый горностай устроил весёлый аттракцион на батуте

Лесной обитатель не смог пройти мимо натянутой материи и вдоволь попрыгал и покатался на батуте.



«Этот молодой горностай живёт в моём саду, где я создаю идеальную среду обитания, чтобы привлечь внимание диких животных. Я снимаю маленьких хищников для дальнейшего изучения их поведения», - написал в комментарии к сюжету любитель диких животных Роберт Фуллер.