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Игривый горностай устроил весёлый аттракцион на батуте

Игривый горностай устроил весёлый аттракцион на батуте (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2020 08:54
Сообщество : Животные
Метки: батут   видео   горностай   животные   зверек   ласка   прыжки на батуте   фото   
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Шустрый зверёк использовал батут по прямому назначению и рассмешил сеть.

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Метки: батут   видео   горностай   животные   зверек   ласка   прыжки на батуте   фото   
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