Боль от этого неудачного трюка можно почувствовать даже на расстоянии

Мужчина решил впечатлить свою подругу простым, но эффектным трюком. Однако все, как и ожидалось, пошло не по плану.
Неудачный и очень болезненный трюк
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