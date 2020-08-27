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Боль от этого неудачного трюка можно почувствовать даже на расстоянии

Боль от этого неудачного трюка можно почувствовать даже на расстоянии (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 11:24
Метки: боль   видео   неудача   падение   трюк   фейл   
891
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1
Мужчина решил впечатлить свою подругу простым, но эффектным трюком. Однако все, как и ожидалось, пошло не по плану.

Источник:

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Метки: боль   видео   неудача   падение   трюк   фейл   
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9  комментариев
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вопрос: а вот если нег..., пардон, афроамериканец самоубился, то магазины тоже можно грабить или только жечь машины?
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111
Pi11igrim 11 минут назад
На третий раз когда пересматриваешь, уже не так больно...
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8k
Rihovich 36 минут назад
Ну ёж тыж... У меня сжалось даже то, о чём я и не подозревал!
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17k
Сергей Костюнин Час назад
В паху ёкнуло ((
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24k
Fat Lynx Час назад
Тоже недопрыгнул, но какие разные эмоции...
Ссылка youtu.be
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7k
Мафусаил Час назад
Теперь будет петь как Демис Руссос...
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−6
z 2 часа назад
чем больше дебилов, тем меньше дебилов... что ещё тут скажешь?
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502
Злодей 2 часа назад
аж прихватило внутри...
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