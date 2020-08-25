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Необычный глобус, на котором можно слушать радио разных стран

Необычный глобус, на котором можно слушать радио разных стран (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 09:34
Метки: видео   глобус   изобретение   интересно   креатив   радио   радиостанции   
91
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Необычное радио в виде глобуса, которое позволяет проигрывает радиостанции из того места, на которое показывает белый указатель.

Источник:

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Метки: видео   глобус   изобретение   интересно   креатив   радио   радиостанции   
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4  комментария
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15k
SolomonA 10 минут назад
Пфф.. Еще в советское время на каждом радиоприемнике был список городов мира...
Пфф.. Еще в советское время на каждом радиоприемнике был список городов мира...
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17k
Lynx 11 минут назад
радио сад
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2k
Мефодий Час назад
клёвый концепт, но сюда ещё руки дизайнеру приложить надо - выглядит не очень.
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6k
Прохожий3 Час назад
Это просто хардверная реализация популярных онлайн сервисов, например вот такого - https://onlineradiobox.comhttps://onlineradiobox.com. Думаю этот девайс использует интернет тоже.
А встречаются и другие интересные варианты - например слушать музыку разных стран по годам - тоже прикольно))
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