Необычный глобус, на котором можно слушать радио разных стран

Необычное радио в виде глобуса, которое позволяет проигрывает радиостанции из того места, на которое показывает белый указатель.
Владельцу устройства лишь нужно выбрать страну.
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А встречаются и другие интересные варианты - например слушать музыку разных стран по годам - тоже прикольно))