Необычный чайник из прошлого

Оригинальный чайник из девяностых годов прошлого века с необычным дизайном. Когда вода в нем закипает ракеты начинаются вращаться от пара.
Сейчас эти чайники не выпускают и коллекционеры готовы отдать за них от 300 до 800 долларов (более 60 тысяч рублей). Цена зависит от общего состояния чайника и наличия оригинальной крышки на носик.
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