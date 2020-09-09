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Необычный чайник из прошлого

Необычный чайник из прошлого (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 12:56
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   дизайн   интересно   креатив   ракета   чайник   
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Оригинальный чайник из девяностых годов прошлого века с необычным дизайном. Когда вода в нем закипает ракеты начинаются вращаться от пара.

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Метки: видео   дизайн   интересно   креатив   ракета   чайник   
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2  комментария
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Все уже придумано до нас. Паровая машина Герона, 1 век н.э.
Все уже придумано до нас. Паровая машина Герона, 1 век н.э.
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Сибиряк 50 минут назад
хорошо что тема чайника "космос" а не "атом", а то приходилось бы в него 26000 лет воду постоянно подливать )
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