Удивительная живая картина на асфальте

Двое друзей потратили несколько дней, чтобы сделать креативный стоп-моушен – видео на основе фотографий с покадровым перемещением объектов.
С помощью солнца и воды у них получилось создать интересный баскетбольный эпизод.
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