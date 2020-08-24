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Удивительная живая картина на асфальте

Удивительная живая картина на асфальте (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2020 08:47
Метки: асфальт   видео   интересно   картина   креатив   стоп-моушен   
375
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Двое друзей потратили несколько дней, чтобы сделать креативный стоп-моушен – видео на основе фотографий с покадровым перемещением объектов.

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Метки: асфальт   видео   интересно   картина   креатив   стоп-моушен   
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3  комментария
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19k
Сибиряк 18 минут назад
во у людей времени свободного дох-я
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90
Nane First NameLast 20 минут назад
С..ка чуть не оглох от звука.
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55k
Viktor Час назад
Нормально - хоть что-то новое!
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