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Трейлер фильма "Собачий побег" (2023)

Трейлер фильма "Собачий побег" (2023)

Автор:
24 апреля 2024 13:25
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Суреш   Акшай Радхакришнан   Санджу Санишен   Мэйджор Рави   Индия   фильм   комедии   мелодрамы   приключения   2023   Деван   Рохини   Виджай Бабу   Махима Намбиар   Мохан Дев   Рагху Субхаш Чандран   Аджу Варгесе   
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Золотистый ретривер Томи и красотка-спаниель Амалу проводят все время вместе, но их владельцы не одобряют роман из-за предрассудков. Не в силах противостоять великой собачьей любви, четвероногая пара сбегает и отправляется в путешествие, полное приключений.

Страна: Индия

Жанр: комедия, мелодрама, приключения

Дата выхода в России: 25 апреля 2024

В ролях: Рохини, Виджай Бабу, Махима Намбиар, Мохан Дев, Рагху Субхаш Чандран, Аджу Варгесе, Суреш, Акшай Радхакришнан, Санджу Санишен, Мэйджор Рави

Режиссер: Деван

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Суреш   Акшай Радхакришнан   Санджу Санишен   Мэйджор Рави   Индия   фильм   комедии   мелодрамы   приключения   2023   Деван   Рохини   Виджай Бабу   Махима Намбиар   Мохан Дев   Рагху Субхаш Чандран   Аджу Варгесе   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1696 постов (1655 в горячем)
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