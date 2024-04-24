Трейлер фильма "Собачий побег" (2023)

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Золотистый ретривер Томи и красотка-спаниель Амалу проводят все время вместе, но их владельцы не одобряют роман из-за предрассудков. Не в силах противостоять великой собачьей любви, четвероногая пара сбегает и отправляется в путешествие, полное приключений.
Страна: Индия
Жанр: комедия, мелодрама, приключения
Дата выхода в России: 25 апреля 2024
В ролях: Рохини, Виджай Бабу, Махима Намбиар, Мохан Дев, Рагху Субхаш Чандран, Аджу Варгесе, Суреш, Акшай Радхакришнан, Санджу Санишен, Мэйджор Рави
Режиссер: Деван
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