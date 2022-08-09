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Короткая история одного эпизода.
В фильме "Ошибка резидента" есть сцена допроса Бекаса на детекторе лжи. Представители госбезопасности, курирующие съёмки фильма, заинтересовались этим эпизодом и попросили показать оборудование, которое будет в фильме этим самым полиграфом. По словам Михаила Ножкина, когда им показали муляж, кураторы опешили. "Это что?!" "Это детектор лжи". "Вы что смеётесь?! Это не годится! Что это за сундук?! Это чушь собачья! Нас же засмеют потом!"
Что делать? Фильм в работе, план горит, делать новый реквизит времени нет, а кураторы ни в какую! "Мы не можем позориться! Это непрофессионально!"
В итоге из госбезопасности для съёмок сцены предоставили самый настоящий детектор лжи. Для достоверности.
Что делать? Фильм в работе, план горит, делать новый реквизит времени нет, а кураторы ни в какую! "Мы не можем позориться! Это непрофессионально!"
В итоге из госбезопасности для съёмок сцены предоставили самый настоящий детектор лжи. Для достоверности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот детектор лжи из этого фильма.