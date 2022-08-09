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Только одно фото

Только одно фото

Автор:
09 августа 2022 07:51
Сообщество : Кино
Метки: кино   секреты старого кино   советское кино   только одно фото   
1419
1
Короткая история одного эпизода.

Источник:

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Метки: кино   секреты старого кино   советское кино   только одно фото   
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6  комментариев
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27k
Vazari 2 часа назад
Не пост, а халтура.
Вот детектор лжи из этого фильма.
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26
VoobsheVsePutem 39 минут назад
Статья - полный фарс. По сюжету фильма Бекаса допрашивают сотрудники ЦРУ. При чем тут оборудование нашего КГБ?
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2k
Лёха 2 часа назад
И чё? ...
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Тоже не очень понял логику между фото и историей.
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373
Карл 2 часа назад
Ну и где на фото детектор лжи?
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