Новости из другого мира от «Нью Йорк Пост»: жизнь черной важна - не им

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С какого баобаба они слезли!?
Бабушка и матушка решили воспитать уму-разуму кроху-внучку-дочку.
И довоспитывали
Бабушка и матушка решили воспитать уму-разуму кроху-внучку-дочку.
И довоспитывали
В американском штате Луизиана Роксана Рекорд, 53 года, бабушка, и Кадья Рекорд, 28 лет, мать, были обвинены в убийстве первой степени. Они обе очень рассердились после того, как 4-хлетняя Китай, якобы, сделала глоток из наполовину полной бутылки канадского виски Mist.
Бабушка решила «воспитать» 4-х летнего ребенка и заставила ту допить всю бутылку виски. Полиция Батон-Руж заявила, что мать молча наблюдала, как ее дочь пьет более половины бутылки виски.
Уровень алкоголя в крови 4-летней девочки был более чем в восемь раз выше допустимого предела для людей старше 21 года. Ребенок умер в четверг.
Полиция заявила, что мать “присутствовала и не захотела остановить” бабушку “от заставления ребенка пить алкоголь”, добавив, что потерявший сознание ребенок был помещен ими в ванну и не подавал признаков жизни.
Бабушка Роксана сказала, что “это зашло слишком далеко”, - после того, как ее арестовали.
Бабушка решила «воспитать» 4-х летнего ребенка и заставила ту допить всю бутылку виски. Полиция Батон-Руж заявила, что мать молча наблюдала, как ее дочь пьет более половины бутылки виски.
Уровень алкоголя в крови 4-летней девочки был более чем в восемь раз выше допустимого предела для людей старше 21 года. Ребенок умер в четверг.
Полиция заявила, что мать “присутствовала и не захотела остановить” бабушку “от заставления ребенка пить алкоголь”, добавив, что потерявший сознание ребенок был помещен ими в ванну и не подавал признаков жизни.
Бабушка Роксана сказала, что “это зашло слишком далеко”, - после того, как ее арестовали.
Источник:
АНТИФИШКИ
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