Новости из другого мира от «Нью Йорк Пост»: жизнь черной важна - не им

FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность Парень совместил сцены двух известных фильмов Парень совместил сцены двух известных фильмов Мигранты разгромили торговую точку с овощами Мигранты разгромили торговую точку с овощами Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в нём 20 лет Театр "Современник" удалил информацию о Хаматовой, прослужившей в... Калейдоскоп позитива. Выпуск 112 Калейдоскоп позитива. Выпуск 112 «Тинькофф» фсё? Банк заявил о ребрендинге «Тинькофф» фсё? Банк заявил о ребрендинге Реальная история укрепления из известной телеигры "Форт Боярд" - почему оно не оправдало надежд Реальная история укрепления из известной телеигры "Форт Боярд" -... Потрясающая новость об очередных достижениях американских технологий Потрясающая новость об очередных достижениях американских технологий Уволившийся после ЧП на «Листвяжной» чиновник Ростехнадзора устроился в правительство Кузбасса Уволившийся после ЧП на «Листвяжной» чиновник Ростехнадзора... Учимся на чужих: типичные ошибки в кулинарных рецептах Учимся на чужих: типичные ошибки в кулинарных рецептах Мы всё же не знаем многого о весне... и котах Мы всё же не знаем многого о весне... и котах 10 лучших фильмов Джека Николсона, чья игра идеально сочетает сумасшествие и гениальность 10 лучших фильмов Джека Николсона, чья игра идеально сочетает... Гифки дня Гифки дня Canon начала выпускать картриджи для принтеров без DRM-чипов Canon начала выпускать картриджи для принтеров без DRM-чипов Десять интересных фактов о монетах Десять интересных фактов о монетах Людям нужна сказка: фотограф показывает свои работы до и после фотошопа Людям нужна сказка: фотограф показывает свои работы до и после... Маленький бунтарь ушел из дома из-за глупых правил родителей Маленький бунтарь ушел из дома из-за глупых правил родителей Познакомьтесь с самым толстым человеком на Земле! Познакомьтесь с самым толстым человеком на Земле! Свадьба ирландских цыган вызвала возмущение в соцсетях Свадьба ирландских цыган вызвала возмущение в соцсетях
Главная > Фото 
Новости из другого мира от «Нью Йорк Пост»: жизнь черной важна - не им

Новости из другого мира от «Нью Йорк Пост»: жизнь черной важна - не им

Автор:
23 апреля 2022 22:16
Метки: Правo   закон   мораль   общество   
672
1
С какого баобаба они слезли!?
Бабушка и матушка решили воспитать уму-разуму кроху-внучку-дочку.
И довоспитывали

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Правo   закон   мораль   общество   
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Ivan 2 часа назад
Зря их с плантаций отпустили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
WORLD Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
WORLD Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
WORLD Час назад
https://www.pravda.ru/society/1068797-vodka/https://www.pravda.ru/society/1068797-vodka/

У нас в России тоже хватает таких куриц.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Алан Час назад
Ребёнка жалко. А рвотный рефлекс только у белых?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Игорь 2 часа назад
А кто из них - бабушка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Rubiroid_47 2 часа назад
А чего такие грустные? Нормально же общались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Meri Poppins Ufa

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31175



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Мой отец узбек. Что делать?": 15+ неожиданных комментариев на посты в Сети
1
56
"Мой отец узбек. Что делать?": 15+ неожиданных комментариев на посты в Сети
Парень совместил сцены двух известных фильмов
6
36
Парень совместил сцены двух известных фильмов
Набирающие популярность
Кукла танцовщица из дворца в алмазном костюме
0
52
Кукла танцовщица из дворца в алмазном костюме
Цифровой художник совмещает разные фильмы в одном снимке
0
4
Цифровой художник совмещает разные фильмы в одном снимке
Тачка на водороде: будущее или реальность
Тачка на водороде: будущее или реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#картинки#подборка#кино#аварии#знаменитости#Приколы#мир
#интересно#прикол#история#милота#Россия#фотографии#дети#комментарии#авто аварии#автомобили
#Юмор#факты#Ватермарк#новости#в мире#интересное#дтп#позитив#Реакция#Еда
Тачка на водороде: будущее или реальность Тачка на водороде: будущее или реальность Эффект Рингельмана: или почему два работника не выполнят задачу в два раза быстрее Эффект Рингельмана: или почему два работника не выполнят задачу в два раза быстрее This is Sparta: как развивалось и почему погибло самое закрытое общество Древней Греции This is Sparta: как развивалось и почему погибло самое закрытое общество Древней Греции Методики установления отцовства, которые использовали в СССР Методики установления отцовства, которые использовали в СССР Милы, но довольно опасны: за какие деяния крокодила Гену и Чебурашку можно привлечь к уголовной ответственности? Милы, но довольно опасны: за какие деяния крокодила Гену и Чебурашку можно привлечь к уголовной... 10+ интересных снимков с конкурса Sony World Photography 10+ интересных снимков с конкурса Sony World Photography

На что жалуетесь?

Вернуться