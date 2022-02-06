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В Подмосковье пропал бывший заместитель министра юстиции РФ Ялунин

В Подмосковье пропал бывший заместитель министра юстиции РФ Ялунин (1 фото)

Автор:
06 февраля 2022 11:11
Метки: Ялунин   новости   пропажа   
816
1
Бывший заместитель министра юстиции России Владимир Ялунин пропал в Подмосковье.

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Метки: Ялунин   новости   пропажа   
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17  комментариев
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2k
Иван 4 часа назад
А ещё он чем знаменит, кроме того что был замом в начале 2000-ных?
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6k
Думай о хорошем! 21 минуту назад
есть на фишках и хорошие новости, надеюсь с ним ехал и бывший заместитель мвд
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194
Foma Kiniaev Полчаса назад
он не пропал, он всегда так пах
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14k
Ser 56 минут назад
Хм... как много с собой прихватил!? Сотни миллионов, ИЛИ!? Что бы ..."пропасть"!
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1k
Vad 2 часа назад
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39k
Alex 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
Mixan 3 часа назад
Нет трупа ,нет дела ..По моему так что то там произошло !
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11k
Кыся 4 часа назад
Всплывет в Майами.
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4k
ron 4 часа назад
Упал с крыши кирпич, убил прохожего. Народ возмущается:
- Довели страну, шагу нельзя сделать, кирпичи на головы падают!
Кто-то из толпы узнал пострадавшего, говорит, это же чиновник из мэрии!
Народ возмущается:
- Во чиновников-то развелось! Кирпичу упасть негде!

))
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20k
kamanch 4 часа назад
Чеченские силовики не виноваты.
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5k
onebibis 4 часа назад
За обычного человека я бы посочувствовал, за этого нет. Как и за любого другого, что сейчас в новостях за взятки и ДТП в пьяном виде. То что он давно рулил юстицией и не попался уже п.о.х.у.й, все одним миром мазаны. Да юстиция не лучшая у нас.
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5k
Sanar 4 часа назад
Это огромная утрата для страны (на самом деле п.о.х.у.й.)
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