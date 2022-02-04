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Женщина напала на свекра с овощечисткой, чтобы отомстить за кота

Женщина напала на свекра с овощечисткой, чтобы отомстить за кота (3 фото)

Автор:
04 февраля 2022 16:58
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   котики   коты   новости   семья   смешное   ссоры   
1558
3
27-летняя москвичка Лина вместе с мужем живет в одной квартире с пожилыми свекрами.

Источник:

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Метки: Юмор   котики   коты   новости   семья   смешное   ссоры   
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52  комментария
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1k
wantwant 2 часа назад
Может, не стоит выкладывать банальную бытовуху? Сайт жалко!
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6k
Виталий Касандров 3 минуты назад
Подозреваю что мадам мочила родственника ,старой советский овощечисткой, произведенной на военном заводе из титанового сплава . Ибо той что на фото можно только слегка побрить щетину .
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4k
rere82 22 минуты назад
Ибо нех сидеть на шее у родителей
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8k
ДядяТоля 43 минуты назад
интересно, а о чем думает сфинкс, глядя на себя в зеркало?
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8k
ДядяТоля 59 минут назад
я бы и эту сучку губастую следом выбросил
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19k
Егор Час назад
Может, все-таки "родители мужа"? А то читаешь "свёкры" и представляется пожилая гей-пара с приемным сыном...
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4k
Валерий Викторович Час назад
Лина, это - откуда в нерезиновую понаехало? Если это ее фото, то как-то подержано выглядит для 27 лет. Если фото авторки статьи - действительно, близко к смерти.
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5k
a6m5 Час назад
Если бы я сфинкса увидел вживую, то вызвал бы экзорциста. Пипец, какие они стрёмные. Кошко должно быть волосатое, пушистое, ласковое, и мурчащее. А от одного вида сфинксов креститься хочется даже мусульманину.
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5k
Mixalych Час назад
Мне еще лет в 16 отец сказал: захочешь жениться, имей куда привести жену. Квартира где мы живем - это наша с мамой. Сам живи с нами сколько хочешь, но никаких подруг, жен и тд. В гости милости просим. Ночевать - такси и домой. Будет надо, сам отвезу. Потому пока не имеешь где жить - никакой свадьбы. И своему сыну я сказал тоже самое. Живет отдельно. Все довольны. Все друг друга любят и никаких конфликтов. И девушка сына завела двух сфиксов.
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2k
Сладких снов 2 часа назад
Реклама скрытых возможностей овощечистки!!! (...или ...резки).
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1k
имя пользователя 2 часа назад
Про отваренную сосиску уже было?))
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882
Иннoгeнтий 2 часа назад
Две семь в однушке ... понять и простить !!!
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−123
веган если что 2 часа назад
котэ - святое
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22k
koleos72 2 часа назад
Понаберут стариков в квартирки, потом мучаются-кошака пристроить некуда!
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
Овощечистка.
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37k
kalinser 2 часа назад
"27-летняя москвичка Лина вместе с мужем живет в одной квартире с пожилыми свекрами"
Т.е. эта "москвичка" стала такой прописавшись на площади тех самых свекров на которых напала с овощечисткой?!
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3k
RomaXz 2 часа назад
Не должны взрослые дети жить с родителями. Особенно, если у детей уже своя семья. Добром это редко заканчивается.
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