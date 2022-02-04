Женщина напала на свекра с овощечисткой, чтобы отомстить за кота

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27-летняя москвичка Лина вместе с мужем живет в одной квартире с пожилыми свекрами.
Девушка очень любит животных, у нее несколько собак декоративных пород и котов-сфинксов. В один из семейных вечером свекр, недовольный таким соседством, напился, поссорился с невесткой и выбросил одного из ее котов в окно. Благо этаж был первый.
Животное не пострадало, однако разгневанная девушка схватила первое, что попалось под руку - овощечистку. Лина нанесла 68-летнему мужчине несколько ударов.
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Он в зеркале никогда не смотрит.
Он ЗНАЕТ, что он красавчик.
ваш папа молодец, все правильно сказал. Я вообще слабо представляю, как можно долгое время жить с родителями (и моими, и мужа). Ну экстренная ситуация, ладно, все может быть, на пару недель-месяц съехаться. Но вот годами... как?
Т.е. эта "москвичка" стала такой прописавшись на площади тех самых свекров на которых напала с овощечисткой?!
Законы были суровые,и он опасаясь кары сбежал в Сибирь.