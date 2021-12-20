Есть ещё неравнодушные

В Люберцах женщина поскользнулась и упала, повредив бедро. Она не смогла подняться, и так и осталась лежать на льду. Спустя время рядом оказался мужчина, который несколько раз пытался вызвать скорую, положил под голову пострадавшей коробку и под спину свою куртку. Затем подошла женщина, которая тоже позвонила в скорую. Рядом метрах 500-та находится больница N81, скорые шныряют одна за другой, но нужной нет, а женщина лежит с дикой болью.



Тогда молодой человек выбежал на дорогу и стал тормозить карету медиков. Та бригада сначала пыталась посмотреть, где же нужная скорая, а потом все же достали носилки и в итоге довезли женщину до больницы, благо, она была совсем рядом.



Очевидец событий , которая и сделала это фото, искренне говорит «спасибо» мужчине, который все это воемя был с пострадавшей, держал ее за руку и отдал свою куртку.