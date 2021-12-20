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Есть ещё неравнодушные

Есть ещё неравнодушные (1 фото)

Автор:
20 декабря 2021 11:29
Метки: доброта   люди   позитив   
1248
1
Искреннее «спасибо» мужчине.

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Метки: доброта   люди   позитив   
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Растрелли В.В. 3 часа назад
Печально, что такой поступок достоин заметки.
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