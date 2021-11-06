Пожалуй, на этом скрине самый главный итог дня

В произошедших событиях сейчас больше всего переживаю за 4-х летнего малыша, которого нападавшие подонки сначала ударили, а потом у него на глазах избили его отца. Орали "*бал тебя и твоего сына".



Эти ублюдки должны сесть надолго. Бастрыкин дал команду требовать ареста и переквалифицировать дело в "Покушение на убийство". И это правильно.