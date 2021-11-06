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Пожалуй, на этом скрине самый главный итог дня

Пожалуй, на этом скрине самый главный итог дня (1 фото)

Автор:
06 ноября 2021 05:57
Метки: криминал   новости   скрин   
425
1
Преступление и молниеносное наказание... работайте братья!!!

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Метки: криминал   новости   скрин   
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4  комментария
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13k
куджо 3 часа назад
Но хотелось бы, что ко всем так молниеносно приходила расплата, без нац признака, кбез исключения ко всем.
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9k
Эльза Вайнц Час назад
Этот один дагестанский канал, теперь 24/7/365 должен транслировать, как вести себя в гостях. Если дагестанцы приезжают в Россию, то они дожны вести себя так, словно приехали к своим родителям и старшим родственникам.
Всякому терпению приходит конец.
Я считаю, что надо вводить подобное: один нерусский приезжий накосячил, депортируют его и запрещают въезд всей его родне на 10 лет.
Тогда все приезжие хамы будут тише воды, ниже травы. Ибо, дамоклов меч от родни, не будет давать забыть о расплате.
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3k
ezhik 2 часа назад
дожили, в России русских защищают
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7k
Чё 3 часа назад
Огласите, какой канал напрашивается на лишение лицензии!
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