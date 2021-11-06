Пожалуй, на этом скрине самый главный итог дня

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Преступление и молниеносное наказание... работайте братья!!!
В произошедших событиях сейчас больше всего переживаю за 4-х летнего малыша, которого нападавшие подонки сначала ударили, а потом у него на глазах избили его отца. Орали "*бал тебя и твоего сына".
Эти ублюдки должны сесть надолго. Бастрыкин дал команду требовать ареста и переквалифицировать дело в "Покушение на убийство". И это правильно.
Эти ублюдки должны сесть надолго. Бастрыкин дал команду требовать ареста и переквалифицировать дело в "Покушение на убийство". И это правильно.
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Всякому терпению приходит конец.
Я считаю, что надо вводить подобное: один нерусский приезжий накосячил, депортируют его и запрещают въезд всей его родне на 10 лет.
Тогда все приезжие хамы будут тише воды, ниже травы. Ибо, дамоклов меч от родни, не будет давать забыть о расплате.