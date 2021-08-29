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15 самых странных услуг в&nbsp;мире

15 самых странных услуг в мире (1 фото)

Автор:
29 августа 2021 16:28
Метки: интересное   необычное   услуги   
2289
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Одним из самых приятных преимуществ капитализма является огромное разнообразие товаров и услуг, которые есть на рынке. Если есть спрос, предложение всегда найдется. Сейчас можно заказать и купить все что угодно! А какие только услуги возможно встретить в строках объявлений. Предлагаем вашему вниманию список из 15 самых странных услуг в мире.

Японская услуга «Просим прощения»

Просить прощения всегда нелегко, и японцы не исключение. Несколько компаний в Японии подумали, что на рынке не хватает людей, готовых попросить за вас прощения. Эти компании готовы просить прощения за вас у кого угодно и за что угодно. Естественно, не бесплатно. Стоимость услуги варьируется от 96 долларов за извинение по телефону до 240 долларов за личное извинение.

Автобус для людей, страдающих от похмелья.

Запрыгивайте в «похмельный» автобус после дикой ночки в Лас-Вегасе, на борту которого вам будут предоставлены самые разные удобства. Например, капельница и различные лекарства от тошноты. С перепоя звучит неплохо, хоть и стоит недешево.

Щенок в аренду.

В штате Юта можно взять в аренду милого пушистого щенка всего за 15 долларов в час. Компания даже доставит собачку по вашему адресу. Идея в том, что это своего рода «пробник» — люди, которые берут собак в аренду, в итоге забирают их насовсем, привязавшись к новому четвероногому другу.

Услуга папарацци.

Вы когда-нибудь хотели почувствовать себя знаменитым? Теперь это возможно всего за 500 долларов (ну, от 500 долларов). Одна компания «Celeb 4 a Day» («Знаменитость на один день») предлагает вам услуги папарацци и «фанатов». Нанятые люди будут кричать от восторга, как ваши истинные поклонники, и фотографировать вас, пока вы идете по улице. Услуга пока доступна в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

Карлик по вызову.

Хотите сделать свою вечеринку незабываемой? Добавить ей «остроты»? Сейчас это доступно, если вы живете в США, Великобритании или Канаде. Вы можете арендовать карлика на час, чтобы сделать свою вечеринку еще более интересной.

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Бабушка в аренду.

Австралийская компания «Бабули в аренду» предлагает множество бабушек на ваш выбор с различными умениями. Оплата почасовая. Больше никаких одиноких вечеров без вкуснейшего «бабушкиного» пирога.

Создание портрета из праха человека.

Компания из штата Вирджиния всего за 127 долларов нарисует портрет вашего умершего родственника из его же праха после кремации.

Курица в аренду.

Еще одна австралийская компания предлагает вам возможность арендовать нового домашнего питомца — курицу. Слоган этой компании: «Если вы вернете ее, значит это была аренда. Если вы оставите ее, значит вы ее купили».

Доставка еды в камеру смертников.

Компания «Последний обед» из Торонто доставляет последний обед (уж простите за повтор) заключенному, приговоренному к казни. В комплекте идет DVD-диск и бумажная маска заключенного. Жутковато, да?

Друг в аренду.

Сайт RentAFriend.com готов удовлетворить все ваши нужды и требования в плане платонических отношений. С 2009 года эта компания позволяет людям по всему миру арендовать друга для общих занятий. Стоимость аренды — от 10 долларов в час.

Аренда иностранца.

Японская компания позволяет своим клиентам арендовать иностранца, с которым можно «зависнуть». Похоже, отличная работа, если вы иностранный студент и прибыли в Японию в качестве туриста.

Аренда человека, который постоит в очереди за вас.

Очередь — один из самых больших недостатков того же Нью-Йорка. Всего за 25 долларов в час и еще по 10 баксов за каждые 30 минут, вы можете арендовать человека, который будет стоять в очереди за вас. Похоже, покупка билетов на Бродвей теперь станет просто сказкой.

Аренда помощника для «цепляния» девушек.

Компания Pro­fes­sion­al Wing­man в Нью-Йорке и Бостоне, а также компания Wing­man Pro в Лос-Анджелесе предоставят вам профессиональную помощь, чтобы подкатить к девушке в баре. Все довольно просто: к вам приставляют симпатичного и уверенного в себе актера, который поможет «растопить лед» и начать разговор, а дальше уже дело за вами.

Аренда человека, который выберет бар или ночной клуб за вас.

У всех, наверное, такое было: собираешься в ночной клуб, но боишься, что там будет слишком мало (или много) народу. Как узнать заранее? Теперь это можно сделать благодаря приложению Crowd­mug для iPhone. Люди, работающие с этим приложением, часто посещают подобные заведения. Когда вы выбираете какой-нибудь бар или клуб, человек, находящийся в данный момент в этом заведении, получает уведомление на свой телефон, фотографирует зал изнутри и отправляет вам. Вуаля! Вы увидите бар изнутри, не вставая с дивана! А человек, сделавший фото, получит денежку.

«Уберем за вашей собакой».

Если вам лень убрать двор или улицу за собственной собакой, компания Doo­dy­Calls из Вирджинии сделает это за вас. Между прочим, они убирают собачьи какашки с 2000 года.


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Метки: интересное   необычное   услуги   
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32k
Опаньки 5 часов назад
Австралийская компания «Бабули в аренду» предлагает множество бабушек на ваш выбор с различными умениями.

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5k
Bartello 20 минут назад
А про горничную балерину можно поподробнее?
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67k
Пётровыч 5 часов назад
Торонто в Канаде? В Канаде смертная казнь отменена.
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671
sos1960sos 5 часов назад
У нас автобус для людей, страдающих от похмелья называется маршрутка...
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29k
ACU900 5 часов назад
По поводу бабушек в аренду:
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3k
RomaXz 5 часов назад
В Англии есть услуга "голой уборки" ;)
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