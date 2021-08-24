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Трусливая Прибалтика не того боится

Трусливая Прибалтика не того боится (1 фото)

Автор:
24 августа 2021 08:35
Метки: Угрозы   нато   прибалтика   
2463
1

Балтийские страны не того боятся. На радость западным друзьям прибалтийские политики раскручивают страшилку про российскую агрессию. Боги, кому вы нужны, ребята. Положим 30 лет были процветающие страны. Благодаря, кстати, ныне ненавидимому ими СССР, а сейчас что? Как говорится, ни рожи, ни кожи, а лучшие умы уехали в другие страны за лучшей жизнью.

 

Но нет, республики то и дело просят увеличения военного контингента НАТО на своих территориях, хотя там уже более 4 тыс. военных, включая Польшу – еще одну очень трусливую страну.

 

«Ротационное так называемое присутствие в Прибалтике и Польше на деле сводится к постоянному базированию на земле четырех натовских батальонных групп, которые в совокупности могут быть приравнены к уровню усиленной мотопехотной бригады с тяжелой техникой.

×

 

Мы считаем такие маневры провокационными, а в нынешних условиях - как минимум недальновидными.», - сказала по этому поводу представитель российского МИДа Мария Захарова.

 

А вот коронавируса в Литве, Латвии, Эстонии не боятся, поэтому проводят полномасштабные учения из серии – как отбиться от российских оккупантов. Уже говорить устали – никто на Прибалтику не претендует, но там как об стенку горох. Хотя говорили об этом и министр обороны России Сергей Шойгу, и министр иностранных дел Сергей Лавров.

 

«Как мы теперь видим, реальные угрозы НАТО не фиксирует и начинает заниматься ими после мирового коллапса. Знаете, почему? Ответ прост.

Потому что они много лет были сфокусированы сами и вкладывали огромные ресурсы в то, чтобы их аудитория и граждане их стран фокусировались на единственной якобы угрозе - это Россия», - комментирует ситуацию Захарова.

Ну а реальных угроз довольно много, и коронавирус лишь одна из них. Впрочем, за годы «святой» независимости Прибалтика настолько уже потеряла себя, что дальше просто некуда. Национальная, внутренняя, социальная сферы утеряны. Литва, Латвия и Эстония стали шавками Запада. Но главная угроза – это, конечно, Россия. Ну да, ну да.

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10k
K7OO 3 часа назад
Не Россию они боятся, а обнищания. Программы дотаций заканчиваются, доставшиеся в наследство активы благополучно просраны, собственный экономический базис они так и не создали, а жить на что-то надо. Вот и пытаются раздувать свое геополитическое значение в надежде на продолжение халявы. Других аргументов для получения помощи у них просто нет.
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2k
cfhfwby 9 минут назад
Я не понимаю критиков всех постсоветских республик: ну захотели они отделиться, ну не просятся же они назад к нам, это все мы (точнее, вы) мечтаете о том времени, когда они попросятся назад, якобы, умирающие от голода и холода. Но вот, даже, русскоговорящие и лишенные прав граждане этих стран, не спешат вернуться в столь прекрасную Россию, а почему? Так что не лейти слюни бешенства и ненависти на эти страны, все у них нормально, они не жалуются и на улицы не выходят.
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1k
Дмитрий Круглов 56 минут назад
Они боятся, что к ним введут войска? И поэтому они вводят к себе войска. Логика.
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−12
Шурман 2 часа назад
Дим , прибалтика для Русских уже не интересна , вид на жительство этих стран сравним с паспортом Афганистана , примерно уже как лет 5 он нафиг не кому не нужен , катаясь по Юрмале ты увидишь 5-7 машинах на Русских номерах , в рестораны не зайти , вилы все стоят почти заколочены , в Асери у станции строили комплексы домом для Россиян и что ? ну стоят красивые внутри отделки 0 и тд , Литва Россиянам не интересна , если еще где то и покупают то это в Нарве с Эстонской стороны , сейчас в Юрмале можно встретить только Литовцев и Эстонцев . Этот отутлет на выезде из Юрмалы открывали в расчете на богатых Русских так я туда заехал неделю назад , смотреть не ЧЕГО , цены выше даже чем в Брюсселе или в Женеве . Сын и дочка у меня граждани Латвии так меняли паспорта им и там сидела наглая чеченка которая уверяла что ей за замену вида на жительство нужно заплатить 8 евро , блин таких цен в Европе нет , я помню как 10 лет назад его менял за 14 евро потом цена стала 20 , так вот ей говорят нужно заплатить 35 евро и через 7 дней вы получите и эта барышня начала ныть где я возьму деньги я инвалид :))))
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5
Dim Radchenko 2 часа назад
Прибалтику хают, а как вид на жительство - так куча россиян здесь недвижку купили и семьи свои перевезли. Аха. Шо то в родные пенаты как то особо не вкладывают. А к "шпротникам" с удовольствием и приезжают и живут. Вот и вся правда.
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6k
Мистер Фикс 3 часа назад
Все просто. Получают профит за размещение и обеспечение баз на своих территориях. Опять же, сортиры генеральские драят, всё работа какая-никакая
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7k
sivanov1079 3 часа назад
Я не понимаю, как можно бояться. Да, раньше была экспансивная идеология, экспорт революций на весь мир и построение мирового коммунизма. Сейчас какая причина для аккупации? Территории? А у нас их мало? Ресурсы? А они там есть? Раб сила? У нас свои работники плюс мигранты эксплуатируются. От аккупации лабусов сальдо будет отрицательное. Расходы на аккупацию и их кормление явно превысят доходы от контрибуции и их валовый...
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37
Михайло Потапыч sivanov1079 41 минуту назад
Абхазия и Южная Осетия - знатные чемоданы без ручки. И ведь не остановило.
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−12
Шурман 3 часа назад
Насчет каронавируса , в Латвии все в масках , в Эстонии был там вообще всем пох , был в Тарту с женой так там я людей не видел в масках , был в Ниде тоже самое , у меня так совпало что Июль и Август я провел в Прибалтике , Литовцы еще гонят что то на Русских допустим в Латвии в Риге или Юрмале или Даугавпилсе хрен кто тебе что то скажет против русских . В четверг поставил машину у моря и пошел по дюнам смотреть грибы :) прихожу стоят менты номера переписывают и сразу начали на Латышском говорить я в ответ начал на Русском , короче на Русский язык они перешли так же быстро как и объяснили что ставить здесь нельзя но на первый раз мы вас прощаем за вами нет нарушений но в следующий раз 75 евро штраф . В Эстонии так же к Русским относятся нормально , снимали номер в отеле и я разговорился на ресепшене так девушка сказала у нас Русский язык даже в школах учат и это на выбор или английский или Русский .
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5
Dim Radchenko Шурман 2 часа назад
Именно так всё и есть
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11k
Taximaxi 3 часа назад
Наглый пздёжь! Прибалтийские тигры никого не боятся!
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5
Dim Radchenko Taximaxi 2 часа назад
Боимся всё таки - соседей с обнулёнышем и Лукой безбашенным
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22
Сергей 3 часа назад
Не понимаю, почему столько истерики от них. СССР оккупировало Прибалтику? Да, было. Но очень давно. Пример Украины? Так это другая ситуация. Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье? Опять же, везде есть аргументы, почему это произошло.
Россия ведёт оборонительные войны!!!
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5
Dim Radchenko Сергей 2 часа назад
Оборонительные войны в Донбассе - ага. Даже с братьями украинцами разосраться на многие годы умудрились.
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3k
Иван 4 часа назад
Да добрые мы, добрые. А Крым сам из состава Украины вышел. А НАТО бы лучше занялись созданием вакцины от ковида.
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