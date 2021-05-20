Почему стоит опасаться появления ближневосточного "NATO"

Какие страны в 2021 году поднимали вопрос о создании подобной организации?

В предполагаемый аналог ближневосточного NATO (естественно, так организация называться не будет) вошли бы на первом этапе следующие государства:

Израиль

Саудовская Аравия

ОАЭ

Бахрейн

Кувейт

На втором этапе в эту организацию могли войти бы следующие страны:

Иордания

Турция

Ирак

Катар

Оман

Египет

Появлялись сообщения в западных СМИ о том, что подобная организация могла бы включить в себя около 30 стран.

В состав ближневосточного NATO США предлагали включить также Пакистан, Малайзию, Ливан, Грузию, Армению, Азербайджан, Йемен, Сирию, Ливию, Эритрею, Джибути и Сейшельские острова.