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Почему стоит опасаться появления ближневосточного "NATO"

Почему стоит опасаться появления ближневосточного "NATO" (6 фото)

Автор:
20 мая 2021 10:45
Сообщество : Вестник геополитики
Метки: армии мира   ближний восток   военные блоки   военный потенциал   геополитика   нато   политика   
918
6

Неоднократно появляется новость о том, что при прямом содействии США на территории Ближнего Востока может появиться военный союз по образцу NATO.

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Метки: армии мира   ближний восток   военные блоки   военный потенциал   геополитика   нато   политика   
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4  комментария
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1k
💰красава💰 57 минут назад
Если создадут, туда со временем подтянутся страны центральной Азии.
Узбекистан, Казахстан и т.д...
Будет мощная организация!
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Александр Maтвийка 3 минуты назад
С одной стороны - опасно. С другой , бойцы из них - никакие.
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58k
Jora Kykynaher 9 минут назад
Не создадут. Разосрутся на первом же организационном заседании. Я жил и работал на БВ и знаю их менталитет. Контракты, которые в Европе согласовываются и подписываются максимум за три дня, там тянутся по три и более месяца. Простейший контракт - вот товар, вот деньги, что тут еще сложного?
Представляю какой срач там будет при обсуждении более глобальных вещей. А насчет намерений то таки да. Попистеть о глобальных вещах это они могут, даже при объеме в пять контейнеров в месяц они тебе такую перспективу нарисуют, что захлебнешься от счастья, если всерьёз примешь.
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2k
Максим Полчаса назад
Там точно нужен некий альянс из представителей местных. В противном случае там никогда не будет мира. Слишком много интересующихся внешних сил в регионе.
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