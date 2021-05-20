Почему стоит опасаться появления ближневосточного "NATO"

Неоднократно появляется новость о том, что при прямом содействии США на территории Ближнего Востока может появиться военный союз по образцу NATO.
Примеры новостей за последние четыре года:
Какие страны в 2021 году поднимали вопрос о создании подобной организации?
В предполагаемый аналог ближневосточного NATO (естественно, так организация называться не будет) вошли бы на первом этапе следующие государства:
- Израиль
- Саудовская Аравия
- ОАЭ
- Бахрейн
- Кувейт
На втором этапе в эту организацию могли войти бы следующие страны:
- Иордания
- Турция
- Ирак
- Катар
- Оман
- Египет
Появлялись сообщения в западных СМИ о том, что подобная организация могла бы включить в себя около 30 стран.
В состав ближневосточного NATO США предлагали включить также Пакистан, Малайзию, Ливан, Грузию, Армению, Азербайджан, Йемен, Сирию, Ливию, Эритрею, Джибути и Сейшельские острова.
Если в состав такого альянса войдут Армения, Грузия и Азербайджан, то это создаст непосредственную военную угрозу России.
Все альянсы подобного типа придерживаются единых оружейных стандартов и большая часть экспортируемого оружия из России окажется неподходящей для крупнейших импортёров. Таким образом США смогут выдавить Россию в экономическом плане из очень прибыльной отрасли.
И самая главная опасность — непосредственное влияние США на всех членов подобного альянса.
В настоящее время такой блок формируется в качестве противодействия Ирану, но при необходимости он сможет также противопоставляться России и Китаю.
И почему затягивается процесс с созданием подобного альянса?
Следует брать в расчёт то, что страны Ближнего Востока — это не единое культурное пространство. У каждой из стран свои амбиции и исторически сложившиеся отношения с соседями. У Израиля и арабских стран очень сложные взаимоотношения, постоянная конкуренция между Египтом, Саудовской Аравией и Турцией не способствует созданию подобного альянса. Нестабильная ситуация в Ираке, Сирии, Йемене, Ливии также не на руку сторонникам альянсов. Ближний Восток имеет сотни проблем разного уровня сложности. Все они уходят своими корнями в историю.
А вероятность появления ближневосточного аналога NATO будет в больше степени зависеть от той политики, которую будут проводить США и Иран.
Но скорее всего крупный военно-политический блок всё же будет создан на территории Ближнего Востока, ведь ещё в 2015 году Египет и Саудовская Аравия выступили за создание так называемых Объединённых арабских сил быстрого реагирования.
29 марта 2015 года на очередной сессии ЛАГ (Лиги арабских государств) главы государств участниц организации договорились о создании единых региональных вооружённых сил. Уже в августе того года главы МИД и министры обороны стран-членов ЛАГ планировали подписать протокол о формировании арабских вооружённых сил, однако некоторые члены попросили перенести подписание. В итоге протокол подписан не был. Против такого формата резко выступили США. Считается, что именно из-за противодействия США большая часть государств отказалась вступать в исключительно арабский военный блок.
Напомним, что в арабский военный блок должны были войти Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Марокко, Судан и Катар.
Как вы полагаете, появится ли на ближневосточный аналог NATO?
Источник:
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Понравилось27
Узбекистан, Казахстан и т.д...
Будет мощная организация!
Представляю какой срач там будет при обсуждении более глобальных вещей. А насчет намерений то таки да. Попистеть о глобальных вещах это они могут, даже при объеме в пять контейнеров в месяц они тебе такую перспективу нарисуют, что захлебнешься от счастья, если всерьёз примешь.