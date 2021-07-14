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В Уфе спасатели спасли удачливого котенка

В Уфе спасатели спасли удачливого котенка (1 фото)

Автор:
14 июля 2021 20:47
Метки: животные   игра   машина   
478
1
За помощью к ним обратился молодой водитель, который прокатил котенка внутри колеса своего автомобиля

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Метки: животные   игра   машина   
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2  комментария
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374
Вадим 4 часа назад
Одну жизнь потерял котейка! Дай Бог, чтобы это было самое плохое его приключение в жизни!
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8k
kaboza 4 часа назад
Жить ему с водилой))
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