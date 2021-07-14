В Уфе спасатели спасли удачливого котенка

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За помощью к ним обратился молодой водитель, который прокатил котенка внутри колеса своего автомобиля
По словам водителя, он увидел котенка на дороге, тот выбежал прямо под колеса автомобиля. Мужчина остановился, чтобы не задавить его. Но выйдя из машины, не смог найти животное. Молодой человек, ни о чем не подозревая, продолжил поездку, и лишь затем, припарковавшись, услышал отчаянное мяуканье. Котенок каким-то удивительным образом оказался внутри колеса. Достать его самому оттуда у водителя не получилось: у котенка зажало лапу тормозным суппортом.
Прибывшие на место спасатели аккуратно сняли тормозную деталь, освободив животное. Но котенку приключений, похоже, не хватило – он вырвался и юркнул в другое колесо, где, немного полежав, затем пролез под защитой картера прямиком к двигателю. Оттуда спасатели его вновь вытащили и передали водителю, который поехал с животным к ветеринару.
Прибывшие на место спасатели аккуратно сняли тормозную деталь, освободив животное. Но котенку приключений, похоже, не хватило – он вырвался и юркнул в другое колесо, где, немного полежав, затем пролез под защитой картера прямиком к двигателю. Оттуда спасатели его вновь вытащили и передали водителю, который поехал с животным к ветеринару.
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