В Уфе спасатели спасли удачливого котенка

По словам водителя, он увидел котенка на дороге, тот выбежал прямо под колеса автомобиля. Мужчина остановился, чтобы не задавить его. Но выйдя из машины, не смог найти животное. Молодой человек, ни о чем не подозревая, продолжил поездку, и лишь затем, припарковавшись, услышал отчаянное мяуканье. Котенок каким-то удивительным образом оказался внутри колеса. Достать его самому оттуда у водителя не получилось: у котенка зажало лапу тормозным суппортом.

Прибывшие на место спасатели аккуратно сняли тормозную деталь, освободив животное. Но котенку приключений, похоже, не хватило – он вырвался и юркнул в другое колесо, где, немного полежав, затем пролез под защитой картера прямиком к двигателю. Оттуда спасатели его вновь вытащили и передали водителю, который поехал с животным к ветеринару.