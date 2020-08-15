Мужчина разбил чужую машину ради спасения собаки

Одна из прохожих рассказала, что машина простояла на стоянке уже довольно долго, когда к ней подошел мужчина. "Собака тяжело дышала и безуспешно пыталась протиснуться сквозь микроскопическую щель в окне, - говорит она. - Мы прождали минут пять, но ее хозяйка так и не появилась. на пришла минут через десять после того, как окно было разбито. При этом среди ее покупок явно не было ничего, что требовалось приобрести срочно. Она сказала, что была в магазине минут двадцать, но на самом деле - все сорок пять".