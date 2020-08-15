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Мужчина разбил чужую машину ради спасения собаки

Мужчина разбил чужую машину ради спасения собаки (5 фото + 1 видео)

Автор:
15 августа 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   жара   животные   машина   невиновен   собака   спасатель   ущерб имуществу   
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Увидев собаку, задыхающуюся от жары в салоне запертой машины, житель города Беркшир не смог пройти мимо. Он разбил стекло автмобиля и вытащил животное, чем, возможно, спас ему жизнь. Появившаяся на месте происшествия полиция не предъявила ему никаких обвинений - зато хозяйка собаки вляпалась в неприятности!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние животные   жара   животные   машина   невиновен   собака   спасатель   ущерб имуществу   
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Petr Chernyshev 12 часов назад
Как же люди сейчас любят превращать всё в шоу. "Так, доставай мобильник и снимай, как я мощно спасаю собачку!"
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6k
Михаил Филиппов Petr Chernyshev 12 часов назад
дурачек. снимали как раз для того, чтобы было доказательство из за чего. чтобы потом не обвинили в попытке взлома и порчи имущества.
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1
wr1 3 часа назад
а если в машине работал кондиционер и была вода в поилке?
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18k
Владимир wr1 2 часа назад
Кондиш не будет работать если не работает двигатель.
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1
wr1 3 часа назад
dogs live matter
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1k
South 3 часа назад
Не он, случаем?
Не он, случаем?
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5k
Александр 6 часов назад
понятное дело, что оставляя в салоне животное или ребёнка (ребёнка вообще лучше не оставлять одного), нужно приоткрыть окошко, но, но :
не знаю, как там было, но показанная собака не выглядит умирающей. если бы животное действительно было в тяжёлом состоянии. то "неравнодушному" гражданину нудно было сообщить об этом администрации супермаркета, которая бы дало объявление в торговом зале. за десять минут, которые якобы страдальцы ждали хозяйку, это вполне можно было сделать. или просто вызвать полицию, если она у них такая сострадательная. а так, как по мне, этот клоун с топором натуральный дебил и самопиарщик.
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22
Vi)(i 9 часов назад
Вчера увидела картину возле входа в аптеку: одна женщина орала другой женщине с коляской, чтоб не лезла не в свое дело и всячески материла её, говорила, что на 2 мин ушла. Потом прям передо мной крича открыла машину, взяла огромного пса и вернулась в аптеку, куда я и шла; там она всем фармацевтам еще не раз возмущалась на ту женщину. Видимо, та увидела закрытого пса в жаре и пошла искать хозяйку. Я её только похвалила, проходя мимо. Здесь в Канаде это не допустимо, сразу бросаются спасать животное. Тем более, у нас сейчас жара больше 25-31 и влажность воздуха возле озера 70-80% днём, что делает температуру намного выше.
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22
Иван 10 часов назад
Ну такой патриот проходил мимо автостоянки с битой, а тут собака. чего думаю не разбить:)))
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655
Cerber_S 11 часов назад
за то какой пафосный заголовок! -как будто он там всю машину в фарш искромсал!
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5k
Сгусток позитива 11 часов назад
попутно еще и зеркало сломал, красавчик
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583
pitsilver 11 часов назад
Не понимаю зачем в такую жару брать животных с собой чтобы их потом закрывать в машине. Практически в любой ТЦ в Европе можно заходить с маленькой собачкой
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11k
робт 12 часов назад
у окна задней двери есть маленький треугольник - вот его и нужно разбивать, чтоб открыть дверь, об этом знают даже заботливые автоворишки
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2k
Ильдар Суюндиков робт 11 часов назад
И стоит такой треугольничек как три окошка от водительской двери.
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77
Anatoly робт 11 часов назад
Правильно бил спереди , чтобы собакена осколками не засыпало.
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11k
робт Ильдар Суюндиков 9 часов назад
ни*х*уя подобного, кроме того этот треугольник легко закрыть до ремонта(я например вырезал из оргстекла с доски объявлений), а ты попробуй без водительского окна...
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11k
робт Anatoly 9 часов назад
какие накуй осколки, автостекла в крупу рассыпаются
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4k
Бабай 12 часов назад
затем надо было фары и капот расхреначить
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1k
Долбилоракопопкович Бабай 12 часов назад
И собаку топором куйнуть. (Шутка, если чё).
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