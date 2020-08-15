Мужчина разбил чужую машину ради спасения собаки

Увидев собаку, задыхающуюся от жары в салоне запертой машины, житель города Беркшир не смог пройти мимо. Он разбил стекло автмобиля и вытащил животное, чем, возможно, спас ему жизнь. Появившаяся на месте происшествия полиция не предъявила ему никаких обвинений - зато хозяйка собаки вляпалась в неприятности!
Увидев йоркширского терьера, запертого в машине, припаркованной на автостоянке у торгового центра, прохожий не смог пройти мимо. Мужчина, увидев, как собака тяжело дышит, выбил окно в авто, чтобы не дать псу задохнуться.
Как оказалось, хозяйка собаки в это время была в торговом центре, куда отправилась за покупками вместе с дочерью. Между тем, температура на уцлице достигала 34 градусов, и температура в закрытом "фольксвагене-гольф" зашкаливала: собака реально могла погибнуть.
Одна из прохожих рассказала, что машина простояла на стоянке уже довольно долго, когда к ней подошел мужчина. "Собака тяжело дышала и безуспешно пыталась протиснуться сквозь микроскопическую щель в окне, - говорит она. - Мы прождали минут пять, но ее хозяйка так и не появилась. на пришла минут через десять после того, как окно было разбито. При этом среди ее покупок явно не было ничего, что требовалось приобрести срочно. Она сказала, что была в магазине минут двадцать, но на самом деле - все сорок пять".
Освободив собаку, спасатель сам пригласил к машине полицейский патруль. Полицейские как раз обедали в близлежащем кафе. Они не высказали мужчине никаких претензий. Один из них увез собаку к ветеринару на осмотр.
А вот хозяйке собаки повезло меньше. Ее обвинили в том, что она оставила животное в опасности. На первый раз полицейские вынесли ей предупреждение. Будем надеяться, что она теперь трижды подумать, прежде чем бросать собаку в машине на жаре.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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не знаю, как там было, но показанная собака не выглядит умирающей. если бы животное действительно было в тяжёлом состоянии. то "неравнодушному" гражданину нудно было сообщить об этом администрации супермаркета, которая бы дало объявление в торговом зале. за десять минут, которые якобы страдальцы ждали хозяйку, это вполне можно было сделать. или просто вызвать полицию, если она у них такая сострадательная. а так, как по мне, этот клоун с топором натуральный дебил и самопиарщик.