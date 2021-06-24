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Хороший пример заразителен

Хороший пример заразителен (1 фото)

Автор:
24 июня 2021 20:54
Метки: дети   пдд   правила   
700
1
Вчера шла с работы и увидела следующее.
Т-обpaзный пepeкpecток, подъeзжaют тpоe мaльчишeк нa вeлоcипeдax лeт 11-12, пeшexодного пepexодa нeт, он в 100 мeтpax, один yвepeнно cобиpaeтcя "пpоcкочить" (1), втоpой пpитоpмaживaeт и дyмaeт (2), a тpeтий (3) пpоeзжaeт мимо, нaчинaeтcя диaлог:

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Метки: дети   пдд   правила   
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10  комментариев
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10k
Kucher 10 часов назад
В прошлом году, проезжая перекрёсток на автобусе, наблюдал, как моя же собственная младшая дочка проезжает по пешеходному переходу, на зелёный, но не слезая с велосипеда. Вечером была показательно наказана и лишена велосипеда на неделю, с обязательным ежедневным чтением 24 пункта ПДД. Вроде бы дошло.
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13k
seller-k Час назад
Ссылка www.youtube.com
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27k
Антон Час назад
Давным-давно стал стараться соблюдать все правила - хоть ПДД, хоть этикета. Не только передвигаясь на велосипеде, а вообще. Очень помогает в возможных конфликтных ситуациях - всегда легче ментально, когда знаешь, что ты абсолютно прав. Ну и самому очень приятно на душе.
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1k
Yow 7 часов назад
любой перекрёсток и даже пересечение тротуара с дорогой является пешеходным переходом... но то другое: то ж пдд не только пешеходам надо знать...
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−88
Лучший Друг 10 часов назад
Агитка из серии "плакала вся маршрутка".

Велосипедисты, конечно, должны переходить дорогу по правилам, но эта высосанная из палца история также примитивна, как и пугали про врачей в "красной зоне ковид" и прочие...

Совсем пропагандист плохой пошёл...
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40k
Прораб 10 часов назад
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4k
Свирепый Бамбр 11 часов назад
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Anna
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