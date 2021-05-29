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Мрачная история: была деревнька

Мрачная история: была деревнька (1 фото)

Автор:
29 мая 2021 07:15
Метки: деревня   конфликт   общество   отношения мжду людьми   
442
1
Жил-был мужик. И был у мужика участок землицы с неказистой, потрёпанной жизнью избёнкой на ней, а на землице той водились куры.

Источник:

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Метки: деревня   конфликт   общество   отношения мжду людьми   
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8  комментариев
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50k
VikCom 3 часа назад
Жиза....
Ибо не хер....
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4k
Фомич 6 минут назад
А почему без "Вскоре погорельцам государство построило новые дома, а мужик остался в старом" ?
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16k
Андрей Н. 2 часа назад
Не рой яму другому, пусть сам ее роет!
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42k
doker 3 часа назад
C'est la vie.
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