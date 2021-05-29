Мрачная история: была деревнька

И вот повадились бездомные собаки воровать этих кур у мужика. Одну украли, вторую... Разозлился мужик. Но как отвадить бродячих псов, когда даже ружья нет?! Подумал мужик, да и натолок стекла в муку, перемешал это толокно с фаршем мясным, налепил котлеток, да и разбросал их по своему двору. Бродячие собаки откушали котлет этих подлых, да и передохли все…



Но в деревне, на окраине которой стоял дом мужика, были и домашние собаки. Так вот одна из них тоже по-соседски забежала во двор к мужику, где отведала окаянную котлетку эту, после чего сдохла в мучениях с кровавым поносом.



Осерчали хозяева собачки, а вместе с ними и остальные жители деревни, да и решили наказать мужика за бессердечие и оппортунизм – зажгли мужику сарай, где куры ночевали. Поздним вечером ярко вспыхнула мужикова постройка. Мужик выскочил, пытался всеми силами загасить пламя, да на подмогу соседей звал... Но никто ему на помощь не пришёл.



А тут вдруг, откуда ни возьмись, ветер подул, да так сильно, что пламя от сарая ещё шибче разыгралось. Но коварство планиды той было в том, что ветер-то в сторону деревни подул, тут и перекинулся огонь на ближайший дом, а потом дальше и дальше…



Так вся деревня и сгорела. И только дом мужика остался, но без сарая и кур.



Ве енд