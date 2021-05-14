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Минск и Москва наносят сокрушительный удар по прибалтийским портам

Минск и Москва наносят сокрушительный удар по прибалтийским портам (1 фото)

Автор:
14 мая 2021 11:36
Сообщество : Политика
Метки: Белоруссия   Москва   Россия   лукашенко   минск   порты   прибалтийские лимитрофы   ржд   
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Решение о переориентации белорусских грузов с прибалтийских на российские порты носило не политический, а экономический характер.
Об этом в Минске заявил новый посол РФ Евгений Лукьянов, который вчера вручил белорусскому президенту верительную грамоту...

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Метки: Белоруссия   Москва   Россия   лукашенко   минск   порты   прибалтийские лимитрофы   ржд   
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27  комментариев
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8k
Majul 6 часов назад
Ну СССР же "угнетал" прибалтов. Россия еще хуже "угнетала".
Хотели независмости и не иметь ничего общего с русскими, ну пожалуйста. Никто же не против.
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4k
Mixalych 43 минуты назад
Как житель Вильнюса, то ничего кроме политики не вижу. Литва зарабатывает на Белоруси предоставляя услуги порта и в то же самое время открыто критикует Лукашенко, называет тираном и всячески ставит палки в колеса. Тут и история со стоительством АЭС и политическое убежище и поддержка революционерам. Конечно, что Лукашенко послал таких соседей куда подальше. Как унитазы вылизывать на Западе - то норм, свобода и демократия. А как дружно жить с соседями- то Лукашенко диктатор, а Путин убийца. Так этим лабанцам и надо
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17
archhh 57 минут назад
Похер! У нас рыночная экономика пусть перевозят груз где выгодней. Рынок всё расставит по своим местам.
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17
archhh Павел Орлов Полчаса назад
Ха-ха шутник! Пластинка не заела на шпротах?
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44
Al_goritm 3 часа назад
Что больше всего нравится в таких новостях, так это их названия:
не "Россия построила завод/порт/торговый путь/ещё что-то там и пользуется этим", а "Россия построила завод/порт/торговый путь/ещё что-то там и ПОДНАСРАЛА этим кому-то". А нельзя просто для себя строить?
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44
Al_goritm Сергей 2 часа назад
Так я ж о том и говорю. Почему нельзя писать в названии, что построили для себя, для того, чтобы обеспечить людей работой, зарплатами. Или обязательно уточнять, что после этого достижения "все остальные сдохнут"? Так патриотичнее?
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12k
albedo 4 часа назад
График показывает что есть Прибалтика без России(СССР)
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3k
Том Джоуд 4 часа назад
На базах НАТО прокормятся. И сельским хозяйством. Там народа не очень много во всей стране. Меньше чем в Новосибирске.
Обидно только одно - в республике такие заводы были! И достались им полностью работоспособными. Модернизируй, развивай, продвигай. Ан, нет. Мифической "свободы-дерьмократии", захотелось. Как, в принципе, и нам.
Только прибалты не уразумели, в свое время, в капитализьме такие маленькие страны, которые не в состоянии быть самодостаточными, всегда будут под пятой сильной страны. Это вам не добрый РСФСР, который любил своих пасынков. Зачастую больше чем родных...
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1k
Григорий Бабкин 5 часов назад
По "калийке". До 24-ого года будут идти через Литву. Пока в Усть-Луге не построят полноценный терминал для насыпных грузов. Построят раньше - значит раньше. Вот тогда лабанцам п.и.з.д.ец. Единственное предприятие, приносящее доход станет ненужным. Там и так полная срака. Народ сваливает всеми способами. До оккупации пиндософашистами население было три с половиной лимона. Сейчас они насчитали где-то два и семь. НО! Они очень хитрожопо считают и тех, кто за границей. То-есть человек лет десять работает в какой-нибудь Ирландии, имеет свой дом и вид на жительство. Никогда он в эту помойку не вернётся, а его записывают в население Литвы. На самом деле не наберётся и двух лимонов жителей. Великая и Могучая пиндосоанусолизандия, как я это называю. Так что, как бы либерасты не завывали, Батько правильно всё делает. С таким быдлом дел иметь нельзя.
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9k
Kostick 5 часов назад
90тыщ тонн? это один, не самый большой танкер)
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2k
Frank Borman 5 часов назад
Интересно, какие дотации на перевозки выторговал себе Батька? Хитрожопый Батька просто так, без выгоды для себя, ничего не делает. Если перевозка в порты РФ будет дороже, чем в порты Прибалтики, значит, разницу заплатит Россия.
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30k
KiploksAKS 5 часов назад
Белоруссия экспортирует нефтепродукты, полученные из российской нефти. Поэтому у России были зацепки, чтобы перевести нефтянку на Усть-Лугу.
С удобрениями таких зацепок нет, и у Вильнюса ещё есть шансы оставить калийный экспорт в Клайпеде. Если хватит на это мозгов.
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4k
Иван 6 часов назад
А чо Беларусь нефтедобывающая страна?
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