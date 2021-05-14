Минск и Москва наносят сокрушительный удар по прибалтийским портам

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Решение о переориентации белорусских грузов с прибалтийских на российские порты носило не политический, а экономический характер.
Об этом в Минске заявил новый посол РФ Евгений Лукьянов, который вчера вручил белорусскому президенту верительную грамоту...
Об этом в Минске заявил новый посол РФ Евгений Лукьянов, который вчера вручил белорусскому президенту верительную грамоту...
Пустой портовый терминал у "шпротов"
«Белоруссия сама приняла это решение. И, более того, всякое экономическое решение оно основано, прежде всего, на экономических выгодах. Тут не надо искать лишней политики. Бизнес, как и деньги, любит тишину, предсказуемость, стабильность. Поэтому если белорусским партнерам выгодно работать через порты РФ, мы будем только рады», – сказал Лукьянов.
В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов для экспорта в третьи страны через российские морские порты.
Уже по итогам марта через терминал морского порта Усть-Луга было доставлено почти 111 тысяч тонн бензина, при планируемых в соглашении нормы 86 тысяч тонн. В Петербургский нефтяной терминал было направлено для перевалки 96,9 тысяч тонн мазута, вместо изначально планируемых 90 тысяч тонн . . .
Далее на ПолитНавигаторе
https://www.politnavigator.net/minsk-i-moskva-nanosyat-sokrushitelnyjj-udar-po-pribaltijjskim-portam.html
В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов для экспорта в третьи страны через российские морские порты.
Уже по итогам марта через терминал морского порта Усть-Луга было доставлено почти 111 тысяч тонн бензина, при планируемых в соглашении нормы 86 тысяч тонн. В Петербургский нефтяной терминал было направлено для перевалки 96,9 тысяч тонн мазута, вместо изначально планируемых 90 тысяч тонн . . .
Далее на ПолитНавигаторе
https://www.politnavigator.net/minsk-i-moskva-nanosyat-sokrushitelnyjj-udar-po-pribaltijjskim-portam.html
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Хотели независмости и не иметь ничего общего с русскими, ну пожалуйста. Никто же не против.
не "Россия построила завод/порт/торговый путь/ещё что-то там и пользуется этим", а "Россия построила завод/порт/торговый путь/ещё что-то там и ПОДНАСРАЛА этим кому-то". А нельзя просто для себя строить?
Обидно только одно - в республике такие заводы были! И достались им полностью работоспособными. Модернизируй, развивай, продвигай. Ан, нет. Мифической "свободы-дерьмократии", захотелось. Как, в принципе, и нам.
Только прибалты не уразумели, в свое время, в капитализьме такие маленькие страны, которые не в состоянии быть самодостаточными, всегда будут под пятой сильной страны. Это вам не добрый РСФСР, который любил своих пасынков. Зачастую больше чем родных...
Но крупнее на балтику не ходят.
Ну а бензин и прочие продукты переработки нефти как правило поменьше танкера возят.
С удобрениями таких зацепок нет, и у Вильнюса ещё есть шансы оставить калийный экспорт в Клайпеде. Если хватит на это мозгов.
Всего насчитывается 82 нефтяных месторождения, расположенных в тектонической зоне Припятского прогиба (в Гомельской области 78 и Могилевской области 4). В 2015 г. эксплуатировалось 59 месторождений, а остальные разведывались или были законсервированы. Балансовые запасы нефти: 61 млн т (2005 г.), 47,1 млн т (2015 г.).
Белоруссия. На нашем языке Россия Krievija, но вы Россию не называете Криевией? Это элементарная логика. Уважайте язык общения данного форума.