Минск и Москва наносят сокрушительный удар по прибалтийским портам

«Белоруссия сама приняла это решение. И, более того, всякое экономическое решение оно основано, прежде всего, на экономических выгодах. Тут не надо искать лишней политики. Бизнес, как и деньги, любит тишину, предсказуемость, стабильность. Поэтому если белорусским партнерам выгодно работать через порты РФ, мы будем только рады», – сказал Лукьянов.



В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов для экспорта в третьи страны через российские морские порты.



Уже по итогам марта через терминал морского порта Усть-Луга было доставлено почти 111 тысяч тонн бензина, при планируемых в соглашении нормы 86 тысяч тонн. В Петербургский нефтяной терминал было направлено для перевалки 96,9 тысяч тонн мазута, вместо изначально планируемых 90 тысяч тонн . . .



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https://www.politnavigator.net/minsk-i-moskva-nanosyat-sokrushitelnyjj-udar-po-pribaltijjskim-portam.html