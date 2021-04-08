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10 фактов о фильме " Служебный роман "

10 фактов о фильме " Служебный роман " (1 фото)

Автор:
08 апреля 2021 16:19
Метки: кинематограф   факты   фильм   
1647
1
Это советская лирическая комедия режиссера Эльдара Рязанова 1977 года выпуска. Лента основана на пьесе " Сослуживцы ", написанной авторами сценария ранее. Фильм получил признание не только на территории СССР, но даже в Германии и США.

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Метки: кинематограф   факты   фильм   
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15  комментариев
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786
Stranger2018 13 часов назад
Хороший фильм, в котором каждый актёр на своём месте!
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33k
Кролик 57 минут назад
Автор этого поста а какого хера ты украл мой ник?
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492k
NAZARETH 9 часов назад
Автор , + 100500 !!!!!!
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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21k
Юрьевич 9 часов назад
"4. Согласно сценарию Олег Басилашвили должен быть водить машину, актер не умел этого и ему пришлось учиться у профессионального автогонщика. При съемках сцены где герой приезжает на работу, актер случайно разнес киоск " Союзпечати ". В результате от этой сюжетной детали отказались."

Закономерный результат
Нашли кому доверить обучение, гонщику! Нужно было поручить обучение дяде Васе из гаража... основательней научил бы.
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3k
Федя Хитрый 11 часов назад
Фильм очень нравится. Но один момент я всегда пропускаю. Свидание в квартире у Людмилы Прокопьевны. Там оба сильно переигрывают. Аж противно.
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911
Медвежья Ферма 12 часов назад
И да, фильм, конечно шедевр, спору нет! Скачал его в высоком качестве, доставилт вывески при входе в их контору, типа "Главкость", "НИИ НИЧЕГО" и подобные.. раньше не обращал внимания, улыбнуло
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911
Медвежья Ферма 12 часов назад
Рыжова то да, шлёндра ещё та.. муж на курорте, а она тут на мужика вешается :).. нет, я не моралист, и не осуждаю, никто не без греха, го факт остаётся фактрм
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54k
Андрей 13 часов назад
И опять Вы врёте, Анатолий Ефремович!
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4k
ayekaramba 13 часов назад
"5. Муж секретарши согласно сценарию был сотрудником этого учреждения. Его роль изначально исполнил Александр Фатюшин, а затем отказался по состоянию здоровья. В результате его сделали телефонным собеседником, но самого актера можно заметить в коридоре учреждения, при чем в нескольких эпизодах.

6. Болтливый супруг секретарши, это измененный голос Олега Басилашвили.

Так кто с секретаршей говорил? Я везде видел что это был Фатюшин
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11k
aman90 ayekaramba 13 часов назад
Мужа по сценарию сделали телефонным собеседником, а не Фатюшина.
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6k
Ф Ив 13 часов назад
На мой взгляд главная недоработка - это героине Фрейндлих. Она их носит всегда, а значит у нее близорукость. Потом после преображения она от них отказывается, но как она может без них обходиться, ведь насколько я знаю контактных линз тогда еще не было.
Кстати эти очки с роговой оправой нашла сама актриса.
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786
Stranger2018 Ф Ив 13 часов назад
Как очкарик (близорукость) с детства поделюсь своей версией: возможно она считала что очки портят её внешний вид после преображения...
Может в фильме такой вариант
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10k
кира Ф Ив 12 часов назад
Видно, автор все-таки слегка подредактировал текст и удалил эту нелепую конструкцию. Спасибо, что вы ее сохранили.
Автор, попробуйте склонять слова по падежам и сочетать их в соответствующих падежах. Да, и, пожалуйста, называйте предметы, о которых идет речь. О правильной расстановке знаков препинания я уже стесняюсь просить, ибо это еще сложнее.
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559
Алексей Андреев Ф Ив 6 часов назад
Как человек, несколько лет проучившийся с близоруким человеком (там что-то за -11 единиц было. Даже для армии оказался негоден), могу уверенно сказать - этот балбес никогда не ходил по улице в очках. Как он сам говорил, всё расплывчато, но идти можно. Да и по школе перемещался без очков. Достаточно шустро и ни в кого не врезался. И почему не носил - очень стеснялся, как он выглядит в очках. В прошлой школе задразнили очкариком. И приходилось его чуть ли не пинками заставлять одевать очки, чтобы не портил дальше зрение.
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63k
Максим Ф Ив 3 часа назад
БЛизорукие не обязаны ходить в очках.. я их надеваю за компьютером и в магазине.
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