10 фактов о фильме " Служебный роман "

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1. Режиссер уже знал, кого нужно пригласить на три главные роли, поэтому от проб убежденно отказался. Больше всего его интересовала Алиса Фрейндлих. Актриса уже не раз должна была поработать с ним. Однако постоянно дело не складывалось, сначала из - за занятости в театре, а потом по причине беременности. Поэтому главную актрису готовились заменить еще до съемок, но на этот раз ничто сотрудничеству не помешало.2. Олег Басилашвили не согласился с ролью которому ему была предложена, хотя и с радостью согласился поработать с режиссером. Он пытался убедить его отдать роль Новосельцева. Однако в процессе съемок признался, что роли были распределены правильно.3. Лия Ахеджакова не хотела исполнять роль секретарши, посчитав ее дурой, но потом согласилась.4. Согласно сценарию Олег Басилашвили должен быть водить машину, актер не умел этого и ему пришлось учиться у профессионального автогонщика. При съемках сцены где герой приезжает на работу, актер случайно разнес киоск " Союзпечати ". В результате от этой сюжетной детали отказались.5. Муж секретарши согласно сценарию был сотрудником этого учреждения. Его роль изначально исполнил Александр Фатюшин, а затем отказался по состоянию здоровья. В результате его сделали телефонным собеседником, но самого актера можно заметить в коридоре учреждения, при чем в нескольких эпизодах.6. Болтливый супруг секретарши, это измененный голос Олега Басилашвили.7. В кабинете на столе у директрисы стоит первый в мире компьютер с цветной графикой, Videoton - 340. Его доставили на съемочную площадку из Центрального статистического управления и периодически увозили обратно. Венгерская уникальная вещь стоила 440 тысяч рублей.8. Главная ошибка в фильме связана с букетом гвоздик подаренным начальнице. Количество красных и белых цветов постоянно меняется при смене кадра. А после демонстрации выходных сложилось впечатление, что она таскает подарок с собой - из дома и на работу.9. Большинство ознакомившихся с фильмом людей посчитало роль Ольги Рыжовой - распущенной.10. Сразу же после премьеры фильм так понравился чиновникам. что его осыпали наградами. Команда работавшая над ним получила Государственную премию СССР. Режиссер номинировался на американскую премию Золотой Хьюго. А главная актриса была признана лучшей по мнению журнала " Советский экран ". Фильм получил восторженные отзывы в Венгрии, Аргентине, Тайвани, Франции, Польше и Китае. А так же до сих пор является одним из любимых иностранных фильмов у англоязычной аудитории.