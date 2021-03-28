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Последствия блокировки Суэцкого канала судном EverGreen

Последствия блокировки Суэцкого канала судном EverGreen (1 фото)

Автор:
28 марта 2021 17:49
Метки: евергрин застрял   мировая экономика   суэцкий канал   
2533
1
Кого-то забавляет то, как неповоротливое судно EVERGREEN застряло в Суэцком канале. Однако последствия для мировой экономики могут быть не такими смешными.

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Метки: евергрин застрял   мировая экономика   суэцкий канал   
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36  комментариев
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58k
Опиум для народа 3 часа назад
Да всем насрать. Цена на бензин растёт независимо от цен на нефть.
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1k
denis karablev 20 секунд назад
а почему нельзя правым бортом прижать?? и с лева пройти можно было-бы..
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6k
zurapod 17 минут назад
повышение цен на нефть благоприятно для России и для Северного потока. но по большому счету лично на нас это как я думаю не как не отразится - мы слишком мелкие и бедные чтоб заметить это всё. это банкиры и крупные игроки могут озолотиться или разориться.
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448
taxcop 38 минут назад
Да, ихусим
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12k
Сергей 40 минут назад
Вот стопроцентно там мой воблер находится. А мне через две недели на рыбалку
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159
Гепатит С Час назад
Как-то пох ваще на вот это вот всё.
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1k
Палыч Час назад
Если честно, уже подсаипала информация про это судно!
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7
Андрей 2 часа назад
Цыган пустите!
Они за сутки и разгрузят, и в металлолом сдадут!
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31k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Судя по картинке, земснаряд всё-таки догадались притащить.
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17k
SolomonA Mamin Sibiriak Час назад
Да, но пульпу почему-то сливают обратно в канал...
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726
Serg Dex 2 часа назад
Опять, 10-я серия " у соседа корова сдохла".
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10k
котегRUS 2 часа назад
Давно бы уже вылили под него пару емкостей с ВДшкой.. она даже нагар со сковородок снимает, и эту посудину бы с ила отлепила
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5k
Lucky 2 часа назад
Вот простой способ, как решить проблему с этим корытом!
Ссылка www.youtube.com
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297
Deta 2 часа назад
так нас то что? ну подорожает бензин от повышения цены на нефть, потом когда нефть подешевеет опять подорожает, потом ещё сезонно подорожает. ни чего для меня лично не изменится , а богатеи эти пусть страдают.
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421
zodiak Deta 2 часа назад
именно так
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2k
DerDimon 3 часа назад
Комментарии профессиональных снимальщиков контейнеров и судов с мели очень интересно читать)
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4k
Ya 3 часа назад
Вопрос можно было решить простым способом за пару суток. Достаточно было оповестить что люди могут взять ВСЁ СЕБЕ бесплатно, разгрузили бы без кранов, судно поднялось бы и его легко бы сдернули, а так миллиарды убытков, которые наверняка уже превысили стоимость груза.
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2k
Frank Borman Ya 2 часа назад
Надо было пригласить туда цыган с Европы. Они бы растащили все контейнеры буквально за 2-3 дня. А судно порезали бы и сдали на металлолом. И все это абсолютно даром.
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29k
KiploksAKS 3 часа назад
А чем может помочь Россия? Прислать стройбат, или второй экскаватор?
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12k
Serg2001 3 часа назад
Отличный повод для наших монополистов опять задрать цену за бензин.
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4k
insaider 3 часа назад
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4k
Максим 3 часа назад
Для полноты эффекта должен ещё пожар на нём вспыхнуть.
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9k
Сережа Максим 3 часа назад
Толку от пожара никакого, но зато какое классное фото из космоса можно будет сделать. :)
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18k
Андрей Иванов Максим 3 часа назад
Вот если он сгорит, ситуация как раз улучшится. Он станет легче. И можно остатки просто распилить-взорвать
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9k
Сережа 3 часа назад
Да за это время половину контейнеров можно было вертолетами снять.
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2k
Константин Сережа 2 часа назад
Легко пиндеть сидя на диване)))
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9k
Сережа Константин 2 часа назад
А я то причем?
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Сережа Константин 2 часа назад
На МИ-10К один раз полетал, в качестве пассажира, конечно же.
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Сережа Константин Час назад
А разгружать его все равно придется, им это уже и Президент Египта приказал.
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Sterling Malory Archer Сережа Час назад
Речь о частичной рагрузке, насколько я понимаю
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Александр Македонский

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