Последствия блокировки Суэцкого канала судном EverGreen

Аналитики уже прикинули, почему фунт лиха. Итак: судно заблокировало проход, поэтому другие судна также застряли в очереди. А таких без малого более 320 судов.



- по данным Bloomberg, ежедневные потери из-за перекрытого канала составляют около $9,6 млрд;



- в пробке застряли свыше 13 млн баррелей нефти, в том числе и российской (всего на $800 млн);



- уже в пятницу цену на нефть выросли на 4%;



- из-за недельного простоя Суэцкого канала рост мировой торговли может упасть за год примерно на 1,4 п. п., что эквивалентно $230 млрд, заявили аналитики страховой компании Allianz.



Тем временем Россия предложила Египту свою помощь в снятии контейнеровоза с мели.



Известно, что в данное время снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.



Напоминаю, что судно направлялось из Китая в Нидерланды и везло порядка 224 тысяч тонн груза, но вторник сел на мель, заблокировав движение по каналу, соединяющему Средиземное и Красное моря.