Последствия блокировки Суэцкого канала судном EverGreen

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Кого-то забавляет то, как неповоротливое судно EVERGREEN застряло в Суэцком канале. Однако последствия для мировой экономики могут быть не такими смешными.
Аналитики уже прикинули, почему фунт лиха. Итак: судно заблокировало проход, поэтому другие судна также застряли в очереди. А таких без малого более 320 судов.
- по данным Bloomberg, ежедневные потери из-за перекрытого канала составляют около $9,6 млрд;
- в пробке застряли свыше 13 млн баррелей нефти, в том числе и российской (всего на $800 млн);
- уже в пятницу цену на нефть выросли на 4%;
- из-за недельного простоя Суэцкого канала рост мировой торговли может упасть за год примерно на 1,4 п. п., что эквивалентно $230 млрд, заявили аналитики страховой компании Allianz.
Тем временем Россия предложила Египту свою помощь в снятии контейнеровоза с мели.
Известно, что в данное время снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.
Напоминаю, что судно направлялось из Китая в Нидерланды и везло порядка 224 тысяч тонн груза, но вторник сел на мель, заблокировав движение по каналу, соединяющему Средиземное и Красное моря.
- по данным Bloomberg, ежедневные потери из-за перекрытого канала составляют около $9,6 млрд;
- в пробке застряли свыше 13 млн баррелей нефти, в том числе и российской (всего на $800 млн);
- уже в пятницу цену на нефть выросли на 4%;
- из-за недельного простоя Суэцкого канала рост мировой торговли может упасть за год примерно на 1,4 п. п., что эквивалентно $230 млрд, заявили аналитики страховой компании Allianz.
Тем временем Россия предложила Египту свою помощь в снятии контейнеровоза с мели.
Известно, что в данное время снять судно с мели пытаются 10 буксиров. Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем.
Напоминаю, что судно направлялось из Китая в Нидерланды и везло порядка 224 тысяч тонн груза, но вторник сел на мель, заблокировав движение по каналу, соединяющему Средиземное и Красное моря.
Авторский пост
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