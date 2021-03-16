Забавная История, Как Ту -95 На Авианосец “Садился”

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Эта история произошла во времена ярой дружбы СССР и Кубы. Тогда наши дальние стратегические бомбардировщики Ту-95 регулярно кружили вокруг Кубы и делали аэрофотосъемку всего что можно. Кстати, американцы в этом районе держали свои боевые корабли, в том числе и несколько авианосцев.
Так вот, летит над океаном один Ту-95 (К слову, кто не знает что такое Ту-95: это огромадная махина, с размахом крыльев около 85 метров – пошире, чем палуба авианосца, с 4-мя здоровыми двигателями и 8-ю 3-х метровыми винтами), летит никого не трогает, и подлетает к нему сбоку американский перехватчик (просто по курсу Ту-95-того находился авианосец штатов).
Пилот знаками показал «открой бомболюк» (мало ли, вдруг у тушки там бомба и он летит потопить его аэродром). Наши летчики открыли ему бомболюк offshore trust. Пилот подлетел снизу, увидев что ничего кроме фотоаппаратуры там нет, успокоился. Опять поравнявшись с тушкой, он улыбался, подмигивал, а потом показал брюхо своего самолета вместе с ракетами воздух-воздух, на что тушка грозно повертел своими 8-ю пушками (обмен любезностями, так сказать). Но пилот не успокоился и решил пошутить – он показал команду «садись!».
Наши переспросили:
- «Садиться?!».
- «Yes!»
- «На авианосец?!»
- «Yes!»
- «Ок» - сказали русские и на подлете к авианосцу пошли на посадку…
Но как они пошли на посадку….. Снизили высоту и скорость… Выдвинули все свои закрылки и предкрылки…. Задрали нос…. Даже выпустили шасси!!!
Америкосы просту были в шоке, увидев, что сейчас на них сядет эта махина и от палубы, самолетов, людей и построек оставит одну палубу, начали прыгать в воду!! А высота малоприятная – примерно с 9-ти этажный дом.
Наши конечно не сели, а в последний момент свернули в сторону и летели на минимальной высоте, чтобы скрыться от вражеских локаторов. Как говорят очевидцы на аэродроме, после приземления, наши летчики от смеха буквально вываливались из самолета.
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Пилот знаками показал «открой бомболюк» (мало ли, вдруг у тушки там бомба и он летит потопить его аэродром). Наши летчики открыли ему бомболюк offshore trust. Пилот подлетел снизу, увидев что ничего кроме фотоаппаратуры там нет, успокоился. Опять поравнявшись с тушкой, он улыбался, подмигивал, а потом показал брюхо своего самолета вместе с ракетами воздух-воздух, на что тушка грозно повертел своими 8-ю пушками (обмен любезностями, так сказать). Но пилот не успокоился и решил пошутить – он показал команду «садись!».
Наши переспросили:
- «Садиться?!».
- «Yes!»
- «На авианосец?!»
- «Yes!»
- «Ок» - сказали русские и на подлете к авианосцу пошли на посадку…
Но как они пошли на посадку….. Снизили высоту и скорость… Выдвинули все свои закрылки и предкрылки…. Задрали нос…. Даже выпустили шасси!!!
Америкосы просту были в шоке, увидев, что сейчас на них сядет эта махина и от палубы, самолетов, людей и построек оставит одну палубу, начали прыгать в воду!! А высота малоприятная – примерно с 9-ти этажный дом.
Наши конечно не сели, а в последний момент свернули в сторону и летели на минимальной высоте, чтобы скрыться от вражеских локаторов. Как говорят очевидцы на аэродроме, после приземления, наши летчики от смеха буквально вываливались из самолета.
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Еще был СССР. Советский вертолетоносец пришел на Кубу
(вертолетоносец - корабль типа авианосца, только вместо самолетов -
вертолеты). Автор служил там начхимом (или позже он служил начхимом -
а на этом корабле не помню кем).
Экипаж построен на палубе. Приехали уважаемые гости (посол,
дип. работники и Фидель Кастро собственной персоной). Небольшие речи
и торжественные мероприятия, после чего все уезжают. В том числе и
капитан, помощники и т.д. Начхима оставляют старшим и как бы между
прочим говорят, что вечером приедут жены послов и дип. работников,
поэтому не напивайся, а проведи экскурсию, что можно покажи, что нельзя -
на ушко под строжайшим секретом.
Однако делать целый день было практически нечего и начхим не
утруждал себя точным выполнением священной клятвы: Не пить! К прибытию
делегации жен он был уже в нормальном состоянии. Отпустив
офицеров-летчиков на берег, нарядил салаг-матросов в оранжевые
комбинезоны у вертолетов и начал экскурсию.
Показывал, рассказывал, что-то вслух, что-то почти шепотом -
дескать военная тайна. Вдруг одна барышня возьми да спроси: А сколько
у вас вертолетов на корабле?
Вопрос поставил в тупик. Что-то пробурчав про военную тайну,
начхима вдруг осенило, говорит: "Ну вообще-то много. Ведь они в том
числе на корабле и для чего нужны? Для того, чтобы в случае чего они на
тросах могли корабль поднять и перенести через небольшой участок суши
или мель. Или для того, чтобы существенно увеличивать скорость корабля,
таща его за собой тросами". Сказал, да и забыл, слушатели молча покивали
головами и разъехались. А среди жен была и жена тогдашнего посла на Кубе
Катушева (или Катышева), точно фамилию не помню.
Вечером начхим добавил еще и залег спать.
На следующее утро его вызвал к себе капитан. Накануне тот изрядно
набрался в местных заведениях, но и сегодня утром сидел уже пьяный.
Начхим с нетвердым пониманием происходящего (вчерашний алкоголь сыграл
свое дело на 40 градусной жаре) поднялся в каюту капитана. Капитан -
повторюсь, несмотря на столь ранний час был пьян, сидел в шортах и
единственной фразой, которой он встретил начхима была: "Ты что вчера
пи..дил?" Для убедительности он повторил этот вопрос 3 раза с усилением
ноток гнева с каждым последующим.
Начхим честно сказал, что почти не помнит, а также поинтересовался,
а что, собственно говоря, произошло? Командир сказал, что к нему с утра
приехал посол Катушев и попросил устроить показательный полет корабля на
вертолетах над Гаваной, так сказать для демонстрации мощи советского
флота. Начхиму поплохело и стало весело одновременно и он спросил, что
же нам всем делать? Капитан же, пригубив очередную порцию крепкого
напитка, отрезал: "Иди отсюда, и чтобы больше свой поганый рот
использовал только для принятия пищи. Я уже отмазался, сказал, что после
такого длительного перехода у нас дно обросло ракушками и зрелище будет
неэстетичное". На том и расстались.
Начхим, придя в каюту, долго не мог успокоить свой смех, который
каждым движением отдавался во все еще больной голове.
Вот такие у нас были политические деятели, которые всерьез думали о
таком превосходстве СССР в воздухе, на море и суше.