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Забавная История, Как Ту -95 На Авианосец “Садился”

Забавная История, Как Ту -95 На Авианосец “Садился” (1 фото)

Автор:
16 марта 2021 21:40
Метки: СССР   Ту -95   история   
628
1
Эта история произошла во времена ярой дружбы СССР и Кубы. Тогда наши дальние стратегические бомбардировщики Ту-95 регулярно кружили вокруг Кубы и делали аэрофотосъемку всего что можно. Кстати, американцы в этом районе держали свои боевые корабли, в том числе и несколько авианосцев.

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Метки: СССР   Ту -95   история   
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2k
Е24 5 часов назад
Как же мне 95-й нравится, особенно морда. Напоминает Каа из советского мультика про Маугли…

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9k
котегRUS 2 часа назад
Вот ведь знал наизусть чем дело кончится, а все равно ещё раз перечитал..))
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6k
Dima 5 часов назад
Автор, ну ты хотя бы не такие популярные истории публикуй. Что нибудь по проще надо, и менее баянистое, как например эта:

Еще был СССР. Советский вертолетоносец пришел на Кубу
(вертолетоносец - корабль типа авианосца, только вместо самолетов -
вертолеты). Автор служил там начхимом (или позже он служил начхимом -
а на этом корабле не помню кем).
Экипаж построен на палубе. Приехали уважаемые гости (посол,
дип. работники и Фидель Кастро собственной персоной). Небольшие речи
и торжественные мероприятия, после чего все уезжают. В том числе и
капитан, помощники и т.д. Начхима оставляют старшим и как бы между
прочим говорят, что вечером приедут жены послов и дип. работников,
поэтому не напивайся, а проведи экскурсию, что можно покажи, что нельзя -
на ушко под строжайшим секретом.
Однако делать целый день было практически нечего и начхим не
утруждал себя точным выполнением священной клятвы: Не пить! К прибытию
делегации жен он был уже в нормальном состоянии. Отпустив
офицеров-летчиков на берег, нарядил салаг-матросов в оранжевые
комбинезоны у вертолетов и начал экскурсию.
Показывал, рассказывал, что-то вслух, что-то почти шепотом -
дескать военная тайна. Вдруг одна барышня возьми да спроси: А сколько
у вас вертолетов на корабле?
Вопрос поставил в тупик. Что-то пробурчав про военную тайну,
начхима вдруг осенило, говорит: "Ну вообще-то много. Ведь они в том
числе на корабле и для чего нужны? Для того, чтобы в случае чего они на
тросах могли корабль поднять и перенести через небольшой участок суши
или мель. Или для того, чтобы существенно увеличивать скорость корабля,
таща его за собой тросами". Сказал, да и забыл, слушатели молча покивали
головами и разъехались. А среди жен была и жена тогдашнего посла на Кубе
Катушева (или Катышева), точно фамилию не помню.
Вечером начхим добавил еще и залег спать.
На следующее утро его вызвал к себе капитан. Накануне тот изрядно
набрался в местных заведениях, но и сегодня утром сидел уже пьяный.
Начхим с нетвердым пониманием происходящего (вчерашний алкоголь сыграл
свое дело на 40 градусной жаре) поднялся в каюту капитана. Капитан -
повторюсь, несмотря на столь ранний час был пьян, сидел в шортах и
единственной фразой, которой он встретил начхима была: "Ты что вчера
пи..дил?" Для убедительности он повторил этот вопрос 3 раза с усилением
ноток гнева с каждым последующим.
Начхим честно сказал, что почти не помнит, а также поинтересовался,
а что, собственно говоря, произошло? Командир сказал, что к нему с утра
приехал посол Катушев и попросил устроить показательный полет корабля на
вертолетах над Гаваной, так сказать для демонстрации мощи советского
флота. Начхиму поплохело и стало весело одновременно и он спросил, что
же нам всем делать? Капитан же, пригубив очередную порцию крепкого
напитка, отрезал: "Иди отсюда, и чтобы больше свой поганый рот
использовал только для принятия пищи. Я уже отмазался, сказал, что после
такого длительного перехода у нас дно обросло ракушками и зрелище будет
неэстетичное". На том и расстались.
Начхим, придя в каюту, долго не мог успокоить свой смех, который
каждым движением отдавался во все еще больной голове.
Вот такие у нас были политические деятели, которые всерьез думали о
таком превосходстве СССР в воздухе, на море и суше.
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233
dranvlad Dima Час назад
Прикольно, но чистая байка
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6k
Dima dranvlad 58 минут назад
Конечно это байка, как и эта байка про то, что Ту-95й показал что готов садится на авианосец - ни один КВС ТУ-95, не мог бы позволить такого маневра - в случае катастрофы, это могло привести к реальной ядерной войне. Известен случай, когда Советский бомбардировщик, пролетел рядом с авианосцем США, и потерпел крушение - из экипажа не выжил никто.
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3k
ctrl-v 6 часов назад
3-хметровые винты? Вроде как около 6-ти метров там диаметр?
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17k
Luc72 ctrl-v 5 часов назад
Ну логично же, винт с 3-х метровой ЛОПАСТЬЮ, т.е. это радиус, значит диаметр - 6.
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4k
TirAn 6 часов назад
кое кто врёт, что наши и керосин сбросили на палубу.
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3k
au3 TirAn 6 часов назад
И спичку
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12k
Андрей Ватрушкин 6 часов назад
Расскажи еще про маяк и американскую эскадру, что-то давненько не слышно было, уже забывать стали.
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13k
Patmaz 7 часов назад
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3k
Владимир Котиков Автор поста Patmaz 7 часов назад
Это чистая правда... Архив КГБ СССР том 35 , 538 страница..
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Patmaz Владимир Котиков 7 часов назад
Я не спорю насчет истинности, но эта история на Фишках уже не первый раз
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5k
Olga Raudis Patmaz 7 часов назад
Хороший баян не грех послушать и много раз.
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