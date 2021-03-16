Забавная История, Как Ту -95 На Авианосец “Садился”

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Так вот, летит над океаном один Ту-95 (К слову, кто не знает что такое Ту-95: это огромадная махина, с размахом крыльев около 85 метров – пошире, чем палуба авианосца, с 4-мя здоровыми двигателями и 8-ю 3-х метровыми винтами), летит никого не трогает, и подлетает к нему сбоку американский перехватчик (просто по курсу Ту-95-того находился авианосец штатов).Пилот знаками показал «открой бомболюк» (мало ли, вдруг у тушки там бомба и он летит потопить его аэродром). Наши летчики открыли ему бомболюк offshore trust. Пилот подлетел снизу, увидев что ничего кроме фотоаппаратуры там нет, успокоился. Опять поравнявшись с тушкой, он улыбался, подмигивал, а потом показал брюхо своего самолета вместе с ракетами воздух-воздух, на что тушка грозно повертел своими 8-ю пушками (обмен любезностями, так сказать). Но пилот не успокоился и решил пошутить – он показал команду «садись!».Наши переспросили:- «Садиться?!».- «Yes!»- «На авианосец?!»- «Yes!»- «Ок» - сказали русские и на подлете к авианосцу пошли на посадку…Но как они пошли на посадку….. Снизили высоту и скорость… Выдвинули все свои закрылки и предкрылки…. Задрали нос…. Даже выпустили шасси!!!Америкосы просту были в шоке, увидев, что сейчас на них сядет эта махина и от палубы, самолетов, людей и построек оставит одну палубу, начали прыгать в воду!! А высота малоприятная – примерно с 9-ти этажный дом.Наши конечно не сели, а в последний момент свернули в сторону и летели на минимальной высоте, чтобы скрыться от вражеских локаторов. Как говорят очевидцы на аэродроме, после приземления, наши летчики от смеха буквально вываливались из самолета.