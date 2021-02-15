Организатора терактов в центре Москвы Хугуева зарезали в колонии

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Ранее в ГУФСИН сообщили, что осужденный найден мертвым в колонии в Приморье. По данным источника, близкого к расследованию, это Халид Хугуев, получивший более 20 лет за взрывы в Москве в 1999 году.«Следственными органами Следственного комитета по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в исправительном учреждении по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 13 февраля в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой 41-летний подозреваемый нанес ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа. От полученного ранения потерпевший скончался», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. По данным СК, причиной ссоры стали оскорбления со стороны потерпевшего в адрес подозреваемого.Как сообщает Telegram-канал Life Shot, у Хугуева произошел конфликт с сокамерником – 41-летним Русланом Оглы, который сидит за похищение человека и вымогательство. Он ударил Хугуева в медсанчасти ИК-27 в поселке Волченец обломком канцелярского ножа в шею и повредил трахею. Руслан Оглы уже дал признательные показания.В апреле 1999 года в московской гостинице «Интурист» прогремел взрыв, был серьезно поврежден 20-й этаж отеля. Пострадали 11 человек, в том числе десятимесячный ребенок, являющийся гражданином Испании. В торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади взрыв произошел 31 августа 1999 года. В результате взрыва бомбы, заложенной в салоне игровых автоматов, пострадали 40 человек, одна из раненых позже скончалась. Ущерб, причиненный торговому комплексу, превысил 4 миллиона рублей.За организацию взрывов был осужден Халид Хугуев, за исполнение – Магумадзаир Гаджиакаев. Первому назначили 25 лет колонии, второму – 15. В 2010 году Верховный суд пересмотрел меру наказания обвиняемым: Хугуеву снизили до 22 лет колонии, а Гаджиакаеву – до 13 лет.