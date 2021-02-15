FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Глава «Калашникова» рассказал о главной цели «оружия для хипстеров» - МР-155 Ultima (видео) Глава «Калашникова» рассказал о главной цели «оружия для... Гражданская позиция в стишках-пирожках Гражданская позиция в стишках-пирожках Будни монтажника слаботочника Будни монтажника слаботочника Джина Карано высказалась о скандале вокруг неё Джина Карано высказалась о скандале вокруг неё Было но прошло Было но прошло "Лада Революшн" "Лада Революшн" Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак, набросившихся на девочку Житель Иркутска на авто протаранил стаю одичавших собак,... Как ведет себя волк при бешенстве Как ведет себя волк при бешенстве 15 фото счастливчиков в самый радостный день их жизни 15 фото счастливчиков в самый радостный день их жизни Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова Шварценеггер почтил память советского штангиста Юрия Власова Парень сделал из своих очков шпионский гаджет, скрывающий лицо от камер наблюдения Парень сделал из своих очков шпионский гаджет, скрывающий лицо от... Говорящая бумага: инновации СССР Говорящая бумага: инновации СССР Самая стильная кондуктор-стюардесса вынуждена уволиться из-за травли коллег Самая стильная кондуктор-стюардесса вынуждена уволиться из-за... 15 совпадений, которые придутся по душе любому перфекционисту 15 совпадений, которые придутся по душе любому перфекционисту Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Купила себе букет и фоткается с ним": неутешительные итоги 14 февраля "Купила себе букет и фоткается с ним": неутешительные итоги 14 февраля Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось? Самые знаменитые эпидемии в истории человечества: чем дело кончилось?
Главная > Фото 
Организатора терактов в центре Москвы Хугуева зарезали в колонии

Организатора терактов в центре Москвы Хугуева зарезали в колонии (1 фото)

Автор:
15 февраля 2021 13:03
Метки: карма   криминал   терроризм   тюрьма   
1816
1
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в колонии Приморья осужденного, который был заколот другим заключенным, сообщает региональный СК.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: карма   криминал   терроризм   тюрьма   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
86
Палыч 4 часа назад
Ну 22 года были на исходе, а на воле этому биомусору делать нечего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
203
Vlad Полминуты назад
Этому Оглы скостить срок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
744
master_luga Полчаса назад
Собаке собачья смерть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Роман 55 минут назад
Организатора терактов в центре Москвы Хугуева зарезали в колонииПосмотреть
Организатора терактов в центре Москвы Хугуева зарезали в колонии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
445
probel01 Час назад
Смертную казнь возвращает народ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Объект реальности 2 часа назад
А Руслану так то орден пологается, ну или медаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
мега гон 2 часа назад
а зачем их выпускать? что бы еще что ни будь взорвали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Слепой Пью 2 часа назад
А чё, так можно было?!? Может, и Насрального того...?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр 2 часа назад
Что-то долго ждали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
Племянник Путина 2 часа назад
легко отделался, падла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ваня панкин 3 часа назад
похоже что его выпускать не собирались...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 3 часа назад
Кто-то заметает следы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
OLDer 3 часа назад
от кары небесной не скрыться за высокими стенами и не откупиться большими деньгами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
Popson 3 часа назад
Что посеешь... Карма неотвратима !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Пумба 3 часа назад
Организатора терактов в центре Москвы Хугуева зарезали в колонииПосмотреть
Организатора терактов в центре Москвы Хугуева зарезали в колонии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ГородДомов 4 часа назад
собаке собачья смерть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alex Djeff ГородДомов Час назад
Попрошу не оскорблять собак такими ублюдками...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vitenok 4 часа назад
Э..., у меня вопрос - почему верховный суд снизил срок террористу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Александр 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 4 часа назад
Награда всё таки его нашла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото) Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото) Житель Воронежа лишил жизни соседа своей матери по коммуналке и завалился спать Житель Воронежа лишил жизни соседа своей матери по коммуналке и завалился спать "Дяде Мише присылают много теплой одежды и закруток": жизнь Ефремова в колонии "Дяде Мише присылают много теплой одежды и закруток": жизнь Ефремова в колонии Как выглядят тюрьмы в разных странах Как выглядят тюрьмы в разных странах Американка сломала ногу, пытаясь украсть посылки Американка сломала ногу, пытаясь украсть посылки "Жду мужчину из тюрьмы": реальные истории, которыми женщины поделились в соцсетях "Жду мужчину из тюрьмы": реальные истории, которыми женщины поделились в соцсетях
InfoVoin
так себе
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13656



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Гражданская позиция в стишках-пирожках
0
0
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Провал немецкой зелёной энергетики, рост цен на газ и рекордная прибыль Роснефти
1
547
Провал немецкой зелёной энергетики, рост цен на газ и рекордная прибыль Роснефти
﻿
Набирающие популярность
Кровавая Иводзима. Битва за «Серный остров»
0
6
Кровавая Иводзима. Битва за «Серный остров»
Сладости, полезные для здоровья и фигуры: топ-5 от диетолога
0
16
Сладости, полезные для здоровья и фигуры: топ-5 от диетолога
Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото)
Лобода довела до слез ребенка на детском «Голосе» (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Маркетинг, уровень: БОГ
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#животные#интересное#люди#девушки#автомир#медицина#комментарии#смешные
#фото#факты#Россия#дтп#навальный#позитив#день святого Валентина#аварии#настроение#СССР
#интересно#прикол#приколы#картинки#прикольные#смешно#подборка#знаменитости#новости#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться