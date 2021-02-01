Кому запрещали покидать блокадный Ленинград

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С июня 1941 по апрель 1943 года из Ленинграда было эвакуировано свыше 1,7 миллиона человек.Этапы эвакуацииСегодня историки выделяют три основных этапа эвакуации гражданского населения из Ленинграда.Первый этап – с 29 июня по 27 августа. Кольцо блокады еще не замкнулось, еще контролировалась Красной армией железная дорога, ведущая на восток. Этот период характерен, прежде всего, тем, что многих жителей приходилось убеждать в необходимости покинуть город. В опасность не верили, полагая, что «колыбель революции» ни за что не сдадут врагу. Страшной трагедией первого этапа эвакуации стали эшелоны с детьми, попавшие под немецкие бомбежки, и детские сады, эвакуированные на летние дачи в Ленинградскую область, и оказавшиеся под прицелом немецких танков. Всего в этот период по железной дороге удалось вывезти почти 500 000 человек – в основном, детей и рабочих, инженеров и т.д., покидавших город вместе с предприятиями. Последние составы через станцию Мга прошли 28 августа. После этого железнодорожное сообщение прекратилось.Второй этап – с сентября 1941 по апрель 1942 года. В это время людей вывозили из города двумя путями – по Ладожскому озеру, по воде и по льду, а также самолетами. На втором этапе из города вывезли большое количество беженцев – жителей Ленинградской и сопредельных областей, спасавшихся от оккупации. За это время эвакуировали 659 тысяч человек, из них по «Дороге жизни» — 554 186 человек.Третий этап – с начала мая по конец октября 1942 года. По «дороге жизни» и по воздуху было вывезено 403 тысячи ленинградцев. С этого момента эвакуация считалась завершенной.Людей продолжали вывозить до весны 1943 года, но эвакуация уже не носила массового характера.Кого вывозили из ЛенинградаПрежде всего спасали, разумеется, детей. В списках на эвакуацию значились также матери, имевшие двух и более малышей, рабочие и служащие предприятий республиканского значения, руководящие работники различного ранга, артисты, представители науки и т.д. Старались вывезти из города беженцев, поскольку ни работы, ни жилья в Ленинграде у них не было. Все предприятия и организации составляли собственные списки на эвакуацию. Например, в течении лета 1941 года заводы включили в эти списки 164 320 человек, райсоветы – 401 748 человек, железнодорожная станция – 22 635 человек и т.п.Кто должен был остаться в городеПосле завершения эвакуации в городе оставалось 640 тысяч человек. Кто были эти люди?Прежде всего – рабочие предприятий, которые не успели вывезти, и члены их семей. В Ленинграде перед войной насчитывалось 333 предприятия республиканского значения, эвакуирована была лишь половина из них. Также среди оставшихся были те, кто не захотел или попросту не смог эвакуироваться в течении осени-зимы 1941 года.Но были такие ленинградцы, которым осажденный город покидать было нельзя. Ни под каким видом.Прежде всего, это – руководство, сотрудники райисполкомов и Ленсовета. Осажденный город продолжал жить, несмотря ни на что. В домах не было воды и отопления, с перебоями давали электричество, на улицах лежали трупы умерших от голода людей. Однако, предприятия работали, горожане получали карточки на хлеб, худо-бедно, но ходили трамваи, в театре музкомедии шли спектакли, был создан еще один театр – теперь он носит имя Комиссаржевской, в филармонии была исполнена Седьмая симфония Шостаковича, оставшиеся в городе дети ходили в детские сады и в школы, работали госпитали, а в родильном доме появлялись на свет малыши. И все это нужно было организовать, добиться слаженной работы всего городского механизма. Конечно же, и речи не шло об эвакуации сотрудников Ленсовета и партийной верхушки города.Продолжали работу оборонные предприятия. Весь период блокады в городе работали 50 заводов и фабрик по выпуску боеприпасов, которые были необходимы для фронта. Вокруг Ленинграда непрерывно шли тяжелые бои. Рабочим и инженерам этих заводов, тоже, разумеется, нельзя было покинуть город.Милиция ни на день не прекращала работу, несмотря на то что в дни блокады в Ленинграде оставалось всего 5 600 сотрудников милиции (до войны 13 500). Они были переведены на казарменное положение, и не имели права покидать места службы – под угрозой обвинения в дезертирстве. Милиционерам, среди которых было много женщин, пришлось вести тяжелую борьбу с криминалом, который буквально «расцвел» в осажденном городе, в том числе с воровством, мошенничеством, подделкой продовольственных карточек, и даже со случаями каннибализма. Кроме того, город был наводнен немецкими шпионами.Продолжали функционировать медицинские учреждения – госпитали, больницы, амбулаторные пункты, работали санитарные службы. Врачам и медицинским сестрам, исполнявшим свой профессиональный долг в нечеловеческих условиях, тоже нельзя было покидать Ленинград.Нельзя было оставлять город и многим другим специалистам, например, технологам пищевой промышленности. Когда стало ясно, что запасы продовольствия в Ленинграде сокращаются, начали изыскивать способы чем-то заменить привычные продукты. Ленинградцы получали хлеб, в который была подмешана желудевая мука, отруби, хлопковый жмых, невесть как оказавшийся на одном из складов в порту. С наступлением весны ленинградцев информировали о том, какие виды трав являются съедобными, что можно приготовить из одуванчиков, крапивы и сныти. Для того, чтобы спасти новорожденных (за период блокады родилось 95 тысяч детей) в институте Педиатрии была организована целая молочная ферма.Всем этим, и многими другими работами, занимались абсолютно «штучные» специалисты, вклад которых поистине неоценим. Без них Ленинград вряд ли смог бы выстоять с таким достоинством и мужеством.