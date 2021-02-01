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Кому запрещали покидать блокадный Ленинград

Кому запрещали покидать блокадный Ленинград (1 фото)

Автор:
01 февраля 2021 16:50
Метки: блокада   война   ленинград   
818
1
Как известно, блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. За это время в городе погибло от 600 тысяч до полутора миллионов человек (окончательной статистики нет до сих пор). Подавляющее большинство смертей – 97% произошло от голода и холода.

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Метки: блокада   война   ленинград   
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10k
albedo 3 часа назад
Вечная память героям той войны, советскому народу!
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1k
Bosk 57 минут назад
Сестра моей бабули в 42м с обозом уходила через Карельские леса, как я понял там случилась разведка боем и вот под прикрытием этого боя их обоз проскочил в стыке финских войск. Баба Шура тогда работала в банке и ее как самую молодую направили сопровождать три подводы полных документами и денег, кроме нее были трое стариков с карабинами. Страху натерпелась..., они же проскочить то проскочили, но вот потом плутали две недели пока вышли к своим. Когда начальница ее отправляла, она сказала-если дойдешь, то ты герой, а если нет то..., те времена она не охотно вспоминала.
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−8
геннадий иванов 2 часа назад
Вернем наше Отечество в границах 1945 года.
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11k
gavrosh 2 часа назад
Вечная память подвигу этих людей.
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15k
sgb66 3 часа назад
Моя теща родом была из Ленинграда. Там служил её отец. Так вот он почти сутки пытался посадить жену с двумя малышами на поезд, сумел втиснуть в один из последних составов. А тут пишут что уезжать не хотели.
Кстати, состав бомбили несколько раз, тещу контузило и она плохо слышала на одно ухо, а её братика чуть не потеряли в неразберихе.
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45k
Albert GER sgb66 2 часа назад
Ребёнку свойственно иметь разные представления о времени.
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6k
Михаил sgb66 Час назад
Кто пустил "служивого" на сутки, в такой ситуации? На одном примере нельзя делать выводы, хотели или нет. Кто то хотел, а кто то не хотел бросать свой дом с нажитым добром.
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61k
Павел Юрьевич sgb66 Час назад
Сначала не хотели, а потом уже поздно было...
Историю Блокады знаю из первых рук, много чего было...
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15k
sgb66 Михаил 50 минут назад
Отпустили его на несколько часов, однако он посчитал что отправить семью для него приоритетнее. Потом поимел очень большие неприятности.
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15k
sgb66 Albert GER 47 минут назад
О тех событиях жене рассказывала тещина мать
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4k
ваня панкин 3 часа назад
слава городу-герою!!!
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43k
Alex Ivanov 3 часа назад
К сентябрю 1941 года численность населения Ленинграда и его пригородов составляла около 2,9 миллиона человек.
В 1944 году - 550 тысяч, в 45м - 900 тысяч.
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