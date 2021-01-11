Суть идеологии толерантности

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А кто назначен сегодня злом - вам скажут на первом государственном канале Мизулина, Милонов и усы Пескова.
Причем сии господа клянут толерастов, либерастов и прочих. Патриоты и радеют за скрепы. Придумывают законы как вам одеваться и себя вести. В то время как их дети живут на спижженые у вас же деньги в "городах разврата" Париже, Амстердаме и держат "запасной аэродром" для папочек и мамочек. Ну и регулярно учат русское быдло как жить по инстаграму и твиттеру - дочь Пескова.
Есть лишь одно правило, которому стоит следовать: свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.
Всё. Живите своей жизнью, не мешайте жить другим и поддавайтесь влиянию, подобному бреду с картинок. Потому что яркий пример США, где с одной идеологией решили бороться другой и обязательно насилием. Человек (если у него есть головной мозг) всегда может, а по факту должен, договориться с другим.
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Те, кто такое говорит постоянно забывают (а если им напоминаешь то очень сильно обижаются) что их свобода заканчивается ровно там же.
У Вас ко мне лично претензии? Я озвучил эту фразу, точнее повторил за Бакуниным. Озвучьте. А пустые обвинения неопределенному кругу лиц оставьте при себе.