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Суть идеологии толерантности

Суть идеологии толерантности (1 фото)

Автор:
11 января 2021 14:35
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: манипуляция   обман   пропаганда   совесть   толерантность   
457
1
Толерантность - это отсутствие совести. Согласны?

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Метки: манипуляция   обман   пропаганда   совесть   толерантность   
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12  комментариев
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3k
Черчек 3 часа назад
Толерантность - медицинский термин. Всё остальное - интеллектуальный онанизм.
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3
Ведомый демонами. Полчаса назад
херни намешал какой то.
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7k
costa 43 минуты назад
Гы - Толерантность это терпимость к злу.
А кто назначен сегодня злом - вам скажут на первом государственном канале Мизулина, Милонов и усы Пескова.
Причем сии господа клянут толерастов, либерастов и прочих. Патриоты и радеют за скрепы. Придумывают законы как вам одеваться и себя вести. В то время как их дети живут на спижженые у вас же деньги в "городах разврата" Париже, Амстердаме и держат "запасной аэродром" для папочек и мамочек. Ну и регулярно учат русское быдло как жить по инстаграму и твиттеру - дочь Пескова.
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34k
dima423 3 часа назад
все хорошо в меру...)
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644
Максим 3 часа назад
То есть правильно только навязывание своих принципов и понятий о добре и зле? А кто Вы такой, что бы давать указания остальным?
Есть лишь одно правило, которому стоит следовать: свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.
Всё. Живите своей жизнью, не мешайте жить другим и поддавайтесь влиянию, подобному бреду с картинок. Потому что яркий пример США, где с одной идеологией решили бороться другой и обязательно насилием. Человек (если у него есть головной мозг) всегда может, а по факту должен, договориться с другим.
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19k
Владимир Максим 2 часа назад
"Есть лишь одно правило, которому стоит следовать: свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого."

=====================
Те, кто такое говорит постоянно забывают (а если им напоминаешь то очень сильно обижаются) что их свобода заканчивается ровно там же.
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644
Максим Владимир 2 часа назад
Пустые слова обычно исходят от пустых людей.
У Вас ко мне лично претензии? Я озвучил эту фразу, точнее повторил за Бакуниным. Озвучьте. А пустые обвинения неопределенному кругу лиц оставьте при себе.
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19k
Владимир Максим 2 часа назад
Я говорю про тех, кто больше всего и орет о толерастии. По их мнению рамки своей свободы они устанавливают сами, а вот свобода других людей заканчивается как раз там, где начинается их, которую они сами для себя установили. Вот это и есть так называемая "толерантность".
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447
Борис 3 часа назад
Чё за бред?
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